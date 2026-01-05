امام جمعه بابل: بازار ستون اعتماد اجتماعی و اقتصادی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی روحانی یکشنبه شب در نشست با اصناف و بازاریان بابل با اشاره به پیشینه تاریخی بازار بابل اظهار کرد: اصناف و بازاریان این شهرستان همواره نقش‌آفرینان اصلی در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بابل بوده‌اند و بازار، علاوه بر کارکرد اقتصادی، بستر تعاملات اجتماعی، همدلی مردمی و انتقال ارزش‌های دینی و اخلاقی به شمار می‌رود.

امام جمعه بابل با یادآوری نقش برجسته بازاریان در مقاطع حساس انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: اصناف همواره در کنار مردم و پیشگام در حمایت از آرمان‌های انقلاب بوده‌اند و همین روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، جایگاه آنان را به‌عنوان یکی از بازوان مهم پایداری فرهنگی و اقتصادی شهرستان تثبیت کرده است.

حجت‌الاسلام روحانی با تأکید بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای، انصاف و صداقت در کسب‌وکار تصریح کرد: رونق پایدار بازار در گرو عدالت، اعتماد متقابل و رعایت حقوق شهروندان است و اصناف می‌توانند با پایبندی به این اصول، الگویی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی جامعه باشند.

وی همچنین توجه به معیشت مردم را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: حفظ اعتماد عمومی و آرامش بازار نیازمند هم‌افزایی میان اصناف، نهادهای اجرایی و نظارتی است.

در این جلسه، رئیس اتاق اصناف بابل و جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی، ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های مسئول به مشکلات اصناف شدند. آنان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تورم بالا و افزایش هزینه‌ها، تأکید کردند که این عوامل فشار قابل توجهی بر فعالیت کسبه و معیشت مردم وارد کرده است.

نمایندگان اصناف همچنین بیان کردند: پیگیری مطالبات صنفی حق طبیعی بازاریان است، اما این مطالبه‌گری باید در چارچوب قانون و با حفظ امنیت و آرامش اجتماعی دنبال شود.