  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۳

برگزیدگان دومین دوره جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

برگزیدگان دومین دوره جشنواره ملی فیلم ایثار معرفی شدند

تبریز- دومین دوره جشنواره ملی فیلم ایثار به میزبانی تبریز با معرفی برگزیدگان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به مدت سه روز از شنبه تا دوشنبه هفته جاری با اکران ۶۹ فیلم به میزبانی تبریز و در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن این شهر برگزار شد.

اختتامیه این جشنواره نیز شامگاه سه‌شنبه با حضور اهالی سینما و هنر با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

نفرات و آثار برتری هنری این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

برگزیدگان بخش فیلم سینمایی:

بهترین جلوه‌های ویژه بصری: (احمد) محمد برادران

بهترین طراحی صحنه: (پیشمرگ) محمدرضا شجاعی

بهترین چهره پردازی: (شمال از جنوب غربی) شهرام خلج

بهترین بازیگر مرد: (صیاد) نادر سلیمانی

بهترین فیلمبرداری: (شمال از جنوب غربی) علی محمد قاسمی

بهترین تدوین: (شمال از جنوبی غربی) حمید زرگرنژاد

بهترین فیلمنامه: (در آغوش درخت) بابن خواجه پاشا

بهترین کارگردانی: (در آغوش درخت) بابن خواجه پاشا

بهترین اثر با مضمون اجتماعی: (در آغوش درخت) محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی

بهترین اثر با مضمون ایثار و شهادت: (احمد) حبیب والی نژاد و (پیشمرگ) آرش زینال خیری

فیلم برگزیده نگاه مردمی: (پیشمرگ) آرش زینال خیری

برگزیدگان بخش فیلمنامه:

فیلمنامه کوتاه: (جنگاور) کیانوش احمدی، (مادری) سجاد یحی پور و (جرکس) عقیل جماعتی

فیلمنامه سینمایی: (شکار ژنرال) حمید زرگرنژاد

برگزیدگان بخش نماهنگ

اول: (بله جان) سهیلا زیرک، دوم: (بعد تو) محمد جواد موحد، سوم: (قصه‌ی عاشقان) حسن مجیدی

بهترین نماهنگ با استفاده از هوش مصنوعی

بهترین دستاورد فنی و هنری: (ناجیه) یوسف بخشایش

بهترین اثر: (راه بیداران) مسعود مهراد

برگزیدگان بخش پویانمایی:

بهترین دستاورد فنی هنری: (شال سرخ) مقداد جعفرزاده

بهترین کارگردانی: (اسطوره) سیدمصطفی حسینی

بهترین پویانمایی: (پیچ تاریخی) میلاد محمدی

برگزیدگان بخش مستند کوتاه:

بهترین پژوهش: (دوبرو) سیده مرضیه یثربی

بهترین تصویربرداری: (ارس بانان) مهدی صالحیار

بهترین تدوین: (تاج بی بی) سیدابراهیم مسبوق

بهترین کارگردانی: (تاج بی بی) سیدابراهیم مسبوق

بهترین مستند کوتاه: (دوبرو) سیده مرضیه یثربی

برگزیدگان بخش مستند بلند:

بهترین پژوهش و گفتار متن: (فریم‌های فلسطینی) سعید فرجی

بهترین تصویربرداری: (خشت خون) عقیل جماعتی

بهترین تدوین: (آقای دیپلمات) رسول انصاری

بهترین کارگردانی: (ایستاده در کنار تیمز) سیدمصطفی موسوی تبار

بهترین مستند بلند: (نامه‌ای برای ریحانه) ساسان فلاح فر

برگزیدگان بخش داستانی:

نگاه ویژه به خانواده شهدا: (مادر) تعمت الله سرگلزائی

بهترین بازیگر: (تاصبح) ابتسام بغلانی

بهترین فیلمنامه: (داوری) محمد پایدار

بهترین کارگردانی: (تاصبح) الهام هادی نژاد

بهترین فیلم داستانی: (تاصبح) مرتضی اعلایی

برگزیدگان بخش تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران

بهترین نماهنگ: (شهید)، جواد روحانی

بهترین برنامه تلوزیونی: (دلارام جنگ)، بیتا جلالی فراهانی

بهترین پویانمایی: (شال سرخ)، محمد علیزاده

بهترین فیلم داستانی کوتاه: (نامه)، اسماعیل ایوبی

بهترین مستند کوتاه: (طلوعی از نخلستان)، نبی الله زارعی و حسین استوان

بهترین مستند بلند: (ایستاده در کنار تیمز)، کامیار قربانی

کد خبر 6716263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه