به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تازه‌ترین گزارش از وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی را در کشور منتشر کرد.

بر همین اساس، در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۴، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعین سرپایی و بستری، اندکی افزایش یافته؛ به طوری که ۱۱.۸ درصد از مراجعین سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا بوده و ۱۲.۲ درصد از مراجعین بستری نیز دارای علائم تنفسی شدید بوده‌اند.

بر اساس نمودارهای مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از میان ۲۱۰ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با علائم عفونت‌های تنفسی، ۱۲.۳ درصد از آزمایش PCR بیماران مثبت بوده است.

روند بیماری آنفلوانزا در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، گلستان و گیلان، بیش از ۳ برابر آستانه هشدار است.

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ساب تایپ H3N2 حدود ۷۹.۲ درصد موارد آنفلوانزای تایپ A را تشکیل داده است.