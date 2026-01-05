به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: زمانی که ارز به ابتدای زنجیره تأمین داده میشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که این ارز ارزان به دست مصرفکننده نهایی برسد.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق کالا در کشور اظهار داشت: در حال حاضر آمار قاچاق کالا قابل توجه است و بخش زیادی از کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز ترجیحی، از چرخه مصرف داخلی خارج میشوند.
قائممقام وزیر صمت تصریح کرد: هماکنون حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی مانند روغن نباتی، آرد و اقلام دیگر که با ارز ترجیحی تأمین میشوند، بهصورت قاچاق از مرزهای شرقی کشور خارج میشود.
به گفته وی، زمانی که یارانه بهصورت نامشخص در ابتدای زنجیره پرداخت میشود، تضمینی برای اصابت آن به گروههای هدف وجود ندارد و همین موضوع موجب شکلگیری شبکههای فساد و رانت میشود.
مفتح با تأکید بر اینکه یارانه اگر به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی پرداخت شود، اثربخشی بیشتری دارد، گفت: تاکنون دو بار یارانه در کشور به انتهای زنجیره پرداخت شده که هر دو بار افزایش قابل توجه رفاه و کاهش قاچاق معکوس را به همراه داشته است.
وی افزود: در روش جدید بنا نیست کالاها با قیمتی جدا از قیمت بازار عرضه شود و رئیسجمهور دستور داده یارانه به همه مردم پرداخت شود.
قائممقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: افرادی که توانایی خرید دارند و افزایش قیمت تأثیر محسوسی بر سبد معیشتی آنها ندارد، میتوانند از دریافت یارانه صرفنظر کنند.
نظر شما