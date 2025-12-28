به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بنا بر اعلام مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با همکاری هیئت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اداری و استخدامی، فرآیند صدور مجوز فراخوان بیست‌ودوم دوره جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در مراحل پایانی است و به محض دریافت تأیید نهایی از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، آگهی فراخوان منتشر خواهد شد.

اعضای هیئت علمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه دانشگاه‌ها، نقش مهمی در ارتقای آموزش و پژوهش دارند و طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف است سالانه دو نوبت فراخوان جذب هیئت علمی برگزار کند؛ با این حال، به‌دلیل طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوز، در سال‌های گذشته معمولاً تنها یک فراخوان برگزار شده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود سه هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت جذب شده‌اند، در حالی که در همین مدت دست‌کم ۱۷۴۶ نفر از نیروهای هیئت علمی از چرخه خدمت خارج شده‌اند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طی این بازه زمانی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

در سال جاری، نیاز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به نیروهای آموزشی و پژوهشی با استعلام از مراکز مربوطه و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری احصا و پس از بررسی انطباق با ضوابطی مانند پست‌های بلاتصدی و آمایش سرزمینی، برای اخذ مجوز به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است.

مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد: تمامی مقدمات اجرایی فراخوان از جمله تدوین ضوابط، شرایط شرکت، شیوه‌نامه‌ها و به‌روزرسانی سامانه فراخوان انجام شده و با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته، برنامه‌ریزی برای اعلام فراخوان در دی‌ماه سال جاری است. انتظار می‌رود با تسریع در رسیدگی دانشگاه‌ها به پرونده داوطلبان، جذب نیروهای مورد نیاز در زمان مقرر نهایی شود.