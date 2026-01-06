کلیبر در مسیر گردشگری پایدار؛ از احیای آثار تاریخی تا مشارکت جامعه

اباذر عباسپور رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کلیبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مرمت آثار تاریخی، حفاظت از ژئوپارکهای ارسباران و توسعه زیرساختهای گردشگری، تأکید کرد: هدف ما ارائه فرهنگ و تاریخ کلیبر در قالبی مدرن، همراه با صیانت از محیطزیست و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه است.
موزه مردمشناسی؛ گامی مؤثر در معرفی هویت محلی
با افتتاح موزه مردمشناسی کلیبر، بستر مناسبی برای معرفی تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه فراهم شده است.
به گفته اباذر عباسپور، این موزه توانسته تصویری منسجم از میراث فرهنگی کلیبر ارائه دهد و با استقبال خوب شهروندان و گردشگران، به یکی از نقاط فرهنگی شاخص شهرستان تبدیل شود.
وی معتقد است: ارائه هویت تاریخی و فرهنگی در قالبهای مدرن، یکی از نیازهای شهرهای جوان و گردشگرپذیر مانند کلیبر است.
مرمت آثار تاریخی؛ فراتر از قلعه بابک
عباسپور با اشاره به وجود آثار تاریخی متعدد در کلیبر اظهار کرد: علاوه بر قلعه بابک، بناهایی همچون کاروانسراها، پلها، خانهها و حمامهای تاریخی در فهرست اولویتهای مرمتی قرار دارند.
به گفته وی، برخی کاروانسراها قابلیت تبدیل به هتل، رستوران سنتی و مراکز اقامتی را دارند و برنامههایی برای مرمت، بازسازی و تأمین اعتبار این بناها در دستور کار قرار گرفته است. اولویتبندی پروژهها بر اساس میزان آسیبدیدگی، کاربریپذیری و تأثیر آنها در رونق گردشگری انجام میشود.
حفاظت از ارسباران؛ تأکید بر فرهنگسازی و مدیریت محلی
رئیس اداره میراث فرهنگی کلیبر با اشاره به حساسیت ژئوپارکها و ژئوسایتهای ارسباران گفت: مدیریت گردشگری در این منطقه با نظارت مستمر دهیاریها، تعاونیهای محلی و دستگاههای مرتبط انجام میشود.
وی از پاکسازی هفتگی مسیر قلعه بابک و ژئوسایتها خبر داد و افزود: فرهنگسازی، آموزش و مشارکت مردم، مؤثرترین ابزار برای صیانت از طبیعت ارسباران است.
برگزاری جشنها و برنامههای مشترک با منابع طبیعی، محیطزیست، شهرداری و بخشداری در همین راستا انجام شده است.
اشتغالزایی با تکیه بر گردشگری
به گفته عباسپور، ۱۹ فرصت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شهرستان؛ از جمله در زمینه هتل، بومگردی، مجتمع و اردوگاه گردشگری و رستورانهای سنتی شناسایی شده است.
وی افزود: جلسات متعددی با مسئولان و سرمایهگذاران برگزار شده و تسهیل در پرداخت عوارض، اصلاح برخی مقررات، حل مسائل مربوط به تغییر کاربری و کاهش هزینههای سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه اشتغال پایدار، بهویژه برای جوانان منطقه، فراهم شود.
معرفی کلیبر در سطح ملی و بینالمللی
رئیس اداره میراث فرهنگی کلیبر از حضور مستمر شهرستان در نمایشگاههای گردشگری تبریز، تهران و برخی نمایشگاههای خارجی خبر داد و گفت: برای معرفی بهتر ظرفیتها، بروشورها و کتابچههای دوزبانه تهیه شده و استفاده از ابزارهای نوین مانند QR کد اختصاصی شهرستان در حال اجراست.
این QR کد اطلاعات کامل جاذبهها، آثار تاریخی و خدمات گردشگری کلیبر را در اختیار گردشگران قرار میدهد.
آموزش و مشارکت جامعه محلی
آموزش جامعه محلی یکی از محورهای اصلی برنامههای اداره میراث فرهنگی کلیبر است. عباسپور گفت: دورههای آموزشی برای دهیاران، شوراها، مدیران اقامتگاهها، فعالان گردشگری، مغازهداران و واحدهای بینراهی برگزار شده تا فرهنگ میزبانی، رفتار مناسب با گردشگران و حفاظت از آثار تاریخی نهادینه شود.
چالشها و ضرورت صیانت از میراث
رئیس اداره میراث فرهنگی کلیبر، گستردگی و کوهستانی بودن شهرستان را از مهمترین چالشها دانست و تصریح کرد: کمبود امکانات و اعتبارات، کار حفاظت از آثار تاریخی را دشوار کرده است.
وی هشدار داد: اگر نتوانیم تاریخ، آثار فرهنگی و موزهای خود را بهدرستی حفظ و مدیریت کنیم، خطر تخریب و خسارتهای جبرانناپذیر وجود دارد.
به گفته عباسپور، برنامههای حفاظتی و پیشگیرانه برای کاهش آسیبپذیری بناهای تاریخی در برابر شرایط جوی و بلایای طبیعی نیز در دستور کار قرار دارد.
