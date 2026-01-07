مطلبی: منطقه ۱۰ تبریز بالاترین سرانه فضای سبز را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مطلبی، شهردار منطقه ۱۰ تبریز، روز چهارشنبه در جریان نهمین تور رسانه‌ای شهرداری، از پیشبرد چشمگیر پروژه‌های عمرانی با وجود بودجه محدود خبر داد. بودجه مصوب سال جاری منطقه ۱۰، که کمترین میزان در بین مناطق ده‌گانه تبریز است، ۷,۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که تا کنون ۷۲ درصد آن محقق شده است. از این میزان، ۴,۵۰۰ میلیارد ریال (۴۵۰ میلیارد تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد.

مطلبی در ادامه اظهارات خود، از سازوکار جدید شهرداری برای تأمین عدالت بودجه‌ای پرده برداشت. بر این اساس، شهرداری منطقه یک (به عنوان منطقه معین و برخوردار) موظف شده است تا ۲,۷۰۰ میلیارد ریال (۲۷۰ میلیارد تومان) را به طور خاص برای پروژه‌های مسیرگشایی در منطقه ۱۰ هزینه کند. این تخصیص مالی جدای از بودجه عمرانی خود منطقه ۱۰ است.

این مقام مسئول با اشاره به ساختار جغرافیایی منطقه ۱۰، اعلام کرد که ۹ درصد مساحت آن را سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تشکیل می‌دهد، در حالی که ۲۹ درصد مربوط به بافت جدید شهری و شهرک‌هاست. همچنین ۱۷ درصد از بافت تاریخی منطقه در محدوده فرسوده قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۰ با افتخار به وضعیت فضای سبز اشاره کرد و گفت: این منطقه با داشتن ۱۸ پارک شهری و محله‌ای، مجموعاً ۱۳۳ هکتار فضای سبز را در بر گرفته و با سرانه ۷.۱ درصد، بالاترین سرانه فضای سبز در شهر تبریز را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به سرانه‌های خدماتی منطقه اشاره کرد:

اماکن ورزشی ۱۸ مورد به مساحت ۸.۶ هکتار،

مراکز مذهبی و آموزشی ۱۳۰ مسجد و ۱۱۰ مدرسه، مراکز فرهنگی ۴ فرهنگسرا و ۵ باب کتابخانه داریم.

در بخش آسفالت، مطلبی خبر داد که علاوه بر مسیرگشایی، شهرداری منطقه یک نیز ۵۰۰ میلیارد ریال برای آسفالت اساسی منطقه ۱۰ اختصاص داده است، در کنار آن عملیات لکه‌گیری توسط شهرداری منطقه ۱۰ انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه امسال تبریز آسفالت‌ریزی ۷۰۰ هزار تن بوده که تاکنون ۶۰ درصد آن اجرا شده است. سهم منطقه ۱۰ از این برنامه ۷۵ هزار تن است و ما توانسته‌ایم تا کنون ۵۰ درصد از این سهمیه را محقق کنیم و تلاش داریم تا پایان سال، کل سهمیه آسفالت منطقه را تکمیل کنیم.