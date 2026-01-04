غربالگری سلامت و محفل قرآنی معتکفین در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام اعتکاف و در راستای توجه به سلامت جسم و روح معتکفین، روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴، مراسم غربالگری کنترل فشار خون و دیابت از معتکفین شهرستان چاراویماق برگزار شد.
این برنامه با هدف پایش وضعیت سلامت شرکتکنندگان در آئین معنوی اعتکاف و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر، با حضور عوامل اجرایی و همکاری مجموعههای مرتبط در محل برگزاری اعتکاف انجام گرفت و معتکفین از خدمات سنجش فشار خون و کنترل قند خون بهرهمند شدند.
همچنین در ادامه برنامههای فرهنگی و معنوی اعتکاف، محفل انس با قرآن کریم با حضور کربلایی ولی عزیزی، قاری ممتاز استانی، در مسجد صاحبالزمان (عج) شهرستان چاراویماق برگزار شد.
در این محفل قرآنی، آیاتی از کلامالله مجید با صوت دلنشین قاری ممتاز استانی تلاوت شد و معتکفین در فضایی معنوی، از برکات انس با قرآن کریم بهرهمند شدند.
برگزاری همزمان برنامههای سلامتمحور و محافل قرآنی در ایام اعتکاف، نشاندهنده توجه برگزارکنندگان به ابعاد مختلف جسمی و معنوی این مراسم عبادی و نقش آن در ارتقای سلامت فردی و معنوی شرکتکنندگان است.
