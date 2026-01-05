به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر صبح دوشنبه، ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، حوالی قاسم‌آباد در مرز استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی را لرزاند.

بر اساس گزارش مقدماتی، این زمین‌لرزه در ساعت ۱۰:۵۹:۵۱ به وقت محلی و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داده است. این زمین‌لرزه در فاصله ۳۷ کیلومتری قاسم‌آباد (خراسان رضوی)، ۵۲ کیلومتری حاجی‌آباد (خراسان جنوبی) و ۵۸ کیلومتری نشتیفان (خراسان رضوی) به وقوع پیوسته است.

نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زلزله، شهر بیرجند در فاصله ۱۴۰ کیلومتری و مشهد در فاصله ۲۵۴ کیلومتری اعلام شده‌اند.