وزش باد شدید در اردبیل تا پایان هفته پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره هواشناسی، پایداری نسبی شرایط جوی بر سطح کشور حاکم است که این وضعیت تا پایان هفته جاری نیز تداوم خواهد داشت.
بر اساس نقشههای هواشناسی، آسمان استان اردبیل غالباً صاف پیشبینی میشود و عمده پدیده غالب در روزهای پایانی هفته جاری، وزش باد است که در برخی ساعات به سرعت تند خواهد رسید.
در روزهای پنجشنبه و جمعه، سرعت وزش باد در مناطق مرکزی استان نسبتاً شدید پیشبینی شده است. همچنین، در ساعات شبانه، هوای سرد توأم با یخبندان در مناطق جنوبی و بخشهایی از مناطق مرکزی استان همچنان تداوم خواهد داشت.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، اداره کل هواشناسی اردبیل اعلام کرد که تغییرات جوی از عصر جمعه آغاز میشود. با ورود سامانه ناپایدار جوی به شمال غرب کشور، به تدریج شرایط جوی استان تغییر یافته و آسمان ابری خواهد شد.
اداره کل هواشناسی استان اردبیل تأکید کرد که جزئیات مربوط به فعالیت و میزان تأثیرگذاری این سامانه ناپایدار در روزهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.
