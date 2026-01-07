  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۳

پیش‌بینی هوای استان اردبیل در هفته جاری

اردبیل- اداره‌کل هواشناسی استان اردبیل در اطلاعیه ای به تشریح هوای استان اردبیل در روزهای پایانی هفته جاری پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح چهارشنبه در تشریح هوای استان اردبیل در روزهای پایانی هفته جاری اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) آسمان استان در طول روز در غالب مناطق صاف بوده؛ اما در ساعات شبانه و اوایل صبح نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق پیش بینی می‌شود.

در روز پنج شنبه (۱۸ دی) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد گاهی با سرعت تند خواهد بود.

از روز جمعه (۱۹ دی) با نفوذ سامانه بارشی به استان تا اوایل هفته آینده جو استان ناپایدار بوده و آسمان غالب مناطق ابری و مه آلود همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود که وزش باد در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان گرمی بصورت تند تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین در طی این مدت بارش پراکنده باران و برف انتظار می‌رود که بارش در مناطق مرکزی و شمالی بصورت باران و در مناطق کوهستانی و جنوبی بصورت بارش برف خواهد بود.

کد خبر 6715869

