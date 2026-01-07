به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح چهارشنبه در تشریح هوای استان اردبیل در روزهای پایانی هفته جاری اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) آسمان استان در طول روز در غالب مناطق صاف بوده؛ اما در ساعات شبانه و اوایل صبح نیمه ابری تا ابری همراه با مه رقیق پیش بینی می‌شود.

در روز پنج شنبه (۱۸ دی) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد گاهی با سرعت تند خواهد بود.

از روز جمعه (۱۹ دی) با نفوذ سامانه بارشی به استان تا اوایل هفته آینده جو استان ناپایدار بوده و آسمان غالب مناطق ابری و مه آلود همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود که وزش باد در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان گرمی بصورت تند تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین در طی این مدت بارش پراکنده باران و برف انتظار می‌رود که بارش در مناطق مرکزی و شمالی بصورت باران و در مناطق کوهستانی و جنوبی بصورت بارش برف خواهد بود.