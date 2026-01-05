  1. استانها
جاسک- همرزم شهید سلیمانی با تأکید بر هوشیاری سیاسی جامعه گفت: دشمن امروز با ابزار نفوذ و جنگ روانی به‌دنبال ضربه‌زدن به انقلاب است و تنها راه خنثی‌سازی آن، حفظ وحدت ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم علی‌نژاد همرزم شهید سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره ناحیه‌ای مالک اشتر در شهرستان جاسک با تشریح ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و سیره عملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری در برابر نفوذ دشمن و تداوم راه شهدا تأکید کرد.

از نوجوانی سخت تا شکل‌گیری شخصیت انقلابی

وی با اشاره به دوران نوجوانی شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم در ابتدای جوانی برای ادای دین پدر و کمک به خانواده، کارگری را در کرمان آغاز کرد و در همان دوران با روحانیت انقلابی مأنوس شد؛ انس با علما، پایه‌های اعتقادی و انقلابی ایشان را تقویت کرد و او را در مسیر نهضت امام خمینی (ره) قرار داد.

ورود به سپاه و حضور در سخت‌ترین میدان‌ها

سردار علی‌نژاد افزود: شهید سلیمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود سختی‌های گزینش، به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از نخستین گروه‌های اعزامی به جبهه‌های غرب و شمال‌غرب کشور بود. با آغاز جنگ تحمیلی، از فرماندهی گردان تا تیپ و لشکر، مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده گرفت و بارها در جبهه‌های جنوب و غرب مجروح شد.

شجاعت میدانی و روایت‌هایی از خط مقدم

وی با بیان خاطراتی از حضور شهید سلیمانی در خطوط مقدم نبرد گفت: در شلمچه و در شرایطی که برخی یگان‌ها زیر فشار شدید دشمن بعثی قرار داشتند، حاج قاسم شخصاً در میدان حاضر می‌شد و روحیه‌بخش رزمندگان بود. شجاعت، توکل و روحیه جهادی او زبانزد همه فرماندهان و رزمندگان بود.

این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به شهید مرتضی جاویدی اشلو خاطرنشان کرد: رشادت‌های فرماندهان مخلصی چون شهید جاویدی اشلو به حدی بود که مورد توجه ویژه امام خمینی (ره) قرار گرفت و این نشان‌دهنده عمق اخلاص و مجاهدت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس است؛ حاج قاسم و شهید صیاد شیرازی نیز ارادت خاصی به این شهید بزرگوار داشتند.

مبارزه با اشرار و نگاه پدرانه به مردم

سردار علی‌نژاد ادامه داد: پس از دفاع مقدس، شهید سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه جنوب‌شرق، با اشرار مقابله کرد اما همواره نگاهش پدرانه و دلسوزانه بود. او مردم را فرزندان این سرزمین می‌دانست و در کنار برخورد قاطع با ناامنی، به عمران، آبادانی و ایجاد امنیت پایدار توجه ویژه داشت.

پیش‌بینی تهدیدات آینده و شکل‌گیری محور مقاومت

وی با بیان اینکه حاج قاسم سال‌ها پیش از ظهور داعش، این تهدید را پیش‌بینی کرده بود، گفت: شهید سلیمانی با بلوغ نظامی و درک عمیق از معادلات منطقه‌ای، میدان نبرد را به خارج از مرزها منتقل کرد تا امنیت ایران اسلامی حفظ شود و محور مقاومت را بر پایه وحدت اقوام و مذاهب شکل داد.

تأکید بر وحدت شیعه و سنی و مقابله با نفوذ

سردار علی‌نژاد با استناد به آیات قرآن و بیانات رهبر معظم انقلاب، نفوذ دشمن را یکی از جدی‌ترین تهدیدها دانست و تصریح کرد: اشداء علی الکفار به معنای استحکام، هوشیاری و غیرقابل نفوذ بودن در برابر دشمن است. وحدت شیعه و سنی، همان‌گونه که امروز در جاسک مشاهده می‌شود، رمز عبور از توطئه‌ها است.

وی تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانی متعلق به همه نسل‌ها، اقوام و مذاهب بود؛ او میان خودی و غیرخودی تقسیم‌بندی نداشت و می‌گفت جانم را فدای این ملت می‌کنم. همین نگاه، او را در قلب مسلمانان و آزادگان جهان ماندگار کرد.

این رزمنده جبهه مقاومت در پایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وجود همه تهدیدها و توطئه‌ها مسیر خود را ادامه خواهد داد، گفت: به برکت خون شهدا، انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه، پرچم ایران اسلامی برافراشته خواهد ماند و دشمنان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.

