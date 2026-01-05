به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم علینژاد همرزم شهید سلیمانی پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره ناحیهای مالک اشتر در شهرستان جاسک با تشریح ابعاد شخصیتی، مجاهدتها و سیره عملی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر ضرورت حفظ وحدت، هوشیاری در برابر نفوذ دشمن و تداوم راه شهدا تأکید کرد.
از نوجوانی سخت تا شکلگیری شخصیت انقلابی
وی با اشاره به دوران نوجوانی شهید سلیمانی گفت: حاج قاسم در ابتدای جوانی برای ادای دین پدر و کمک به خانواده، کارگری را در کرمان آغاز کرد و در همان دوران با روحانیت انقلابی مأنوس شد؛ انس با علما، پایههای اعتقادی و انقلابی ایشان را تقویت کرد و او را در مسیر نهضت امام خمینی (ره) قرار داد.
ورود به سپاه و حضور در سختترین میدانها
سردار علینژاد افزود: شهید سلیمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود سختیهای گزینش، به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از نخستین گروههای اعزامی به جبهههای غرب و شمالغرب کشور بود. با آغاز جنگ تحمیلی، از فرماندهی گردان تا تیپ و لشکر، مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گرفت و بارها در جبهههای جنوب و غرب مجروح شد.
شجاعت میدانی و روایتهایی از خط مقدم
وی با بیان خاطراتی از حضور شهید سلیمانی در خطوط مقدم نبرد گفت: در شلمچه و در شرایطی که برخی یگانها زیر فشار شدید دشمن بعثی قرار داشتند، حاج قاسم شخصاً در میدان حاضر میشد و روحیهبخش رزمندگان بود. شجاعت، توکل و روحیه جهادی او زبانزد همه فرماندهان و رزمندگان بود.
این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به شهید مرتضی جاویدی اشلو خاطرنشان کرد: رشادتهای فرماندهان مخلصی چون شهید جاویدی اشلو به حدی بود که مورد توجه ویژه امام خمینی (ره) قرار گرفت و این نشاندهنده عمق اخلاص و مجاهدت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس است؛ حاج قاسم و شهید صیاد شیرازی نیز ارادت خاصی به این شهید بزرگوار داشتند.
مبارزه با اشرار و نگاه پدرانه به مردم
سردار علینژاد ادامه داد: پس از دفاع مقدس، شهید سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه جنوبشرق، با اشرار مقابله کرد اما همواره نگاهش پدرانه و دلسوزانه بود. او مردم را فرزندان این سرزمین میدانست و در کنار برخورد قاطع با ناامنی، به عمران، آبادانی و ایجاد امنیت پایدار توجه ویژه داشت.
پیشبینی تهدیدات آینده و شکلگیری محور مقاومت
وی با بیان اینکه حاج قاسم سالها پیش از ظهور داعش، این تهدید را پیشبینی کرده بود، گفت: شهید سلیمانی با بلوغ نظامی و درک عمیق از معادلات منطقهای، میدان نبرد را به خارج از مرزها منتقل کرد تا امنیت ایران اسلامی حفظ شود و محور مقاومت را بر پایه وحدت اقوام و مذاهب شکل داد.
تأکید بر وحدت شیعه و سنی و مقابله با نفوذ
سردار علینژاد با استناد به آیات قرآن و بیانات رهبر معظم انقلاب، نفوذ دشمن را یکی از جدیترین تهدیدها دانست و تصریح کرد: اشداء علی الکفار به معنای استحکام، هوشیاری و غیرقابل نفوذ بودن در برابر دشمن است. وحدت شیعه و سنی، همانگونه که امروز در جاسک مشاهده میشود، رمز عبور از توطئهها است.
وی تأکید کرد: حاج قاسم سلیمانی متعلق به همه نسلها، اقوام و مذاهب بود؛ او میان خودی و غیرخودی تقسیمبندی نداشت و میگفت جانم را فدای این ملت میکنم. همین نگاه، او را در قلب مسلمانان و آزادگان جهان ماندگار کرد.
این رزمنده جبهه مقاومت در پایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وجود همه تهدیدها و توطئهها مسیر خود را ادامه خواهد داد، گفت: به برکت خون شهدا، انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه، پرچم ایران اسلامی برافراشته خواهد ماند و دشمنان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.
نظر شما