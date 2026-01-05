به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت شامگاه دوشنبه در مسجد جامع امام علی (ع) شهر بندر جاسک برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه شهرستان جاسک، در این مراسم با اشاره به نقش روایت در ماندگاری حماسهها اظهار کرد: آنچه حضرت زینب سلاماللهعلیها پس از واقعه کربلا انجام داد، ادامه راه عاشورا بود؛ اگر روایت نباشد، کربلا در همان کربلا میماند.
بینیازی انقلاب از افسانهسازی
وی افزود: امروز در فضایی قرار داریم که دشمن همه توان خود را در میدان روایتها به کار گرفته است، در حالی که انقلاب اسلامی نیازی به افسانهسازی و خیالپردازی ندارد؛ واقعیتهای ناب انقلاب اگر درست بیان شود، برای مردم قانعکننده و اثرگذار است.
حاج قاسم، محصول روایت درست از حقیقت انقلاب
امام جمعه جاسک تصریح کرد: محبوبیت و جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی نتیجه رسیدن همین واقعیتها به گوش مردم است؛ هر جا انقلاب اسلامی به حضور مردم نیاز داشته، ملت با تمام وجود در صحنه حاضر بودهاند.
ذاکری با اشاره به حوادث سالهای اخیر گفت: تجربهها نشان داده است هرگاه حقایق بهموقع و صادقانه بیان شده، مردم پای انقلاب ایستادهاند و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.
نظر شما