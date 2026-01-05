مرادی: ۱۸ میلیون خودرو طی ۹ ماه وارد گیلان شدند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ترددهای ثبت شده اظهار کرد: طی این مدت، تعداد خودروهای ورودی به استان گیلان به ۱۸ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۴۳۶ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین تعداد خودروهای خروجی از استان نیز به ۱۸ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۲۷ دستگاه رسید.

مرادی با بیان اینکه آزادراه قزوین رشت بیشترین سهم تردد ورودی به استان را دارد، گفت: از این محور ۷ میلیون و ۲۹ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو وارد استان شده‌اند. پس از آن، محور رامسر چابکسر با ثبت ۵ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۳۴۲ دستگاه در رتبه دوم بیشترین تردد ورودی قرار دارد.

وی در بخش ترددهای خروجی نیز تصریح کرد: آزادراه قزوین رشت با عبور ۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۲۹ دستگاه خودرو بیشترین حجم خروج را ثبت کرده و محور رامسر چابکسر با ۶ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۹۰ دستگاه در جایگاه بعدی قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان افزایش ترددها را نشانه جایگاه ویژه این استان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری و تردد بین‌استانی عنوان کرد و گفت: مجموعه راهداری استان با آمادگی کامل، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی و تسهیل عبور و مرور را در محورهای استان به‌طور مستمر دنبال می‌کند.