ورود بیش از ۹ میلیون دستگاه خودرو طی پنج ماه گذشته به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه طی پنج ماهه سال جاری میزان تردد ورودی به استان گیلان ۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودرو بوده است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: میزان تردد خروجی در استان نیز طی مدت مذکور، ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۷۴ مورد بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان؛ آزاد راه قزوین -رشت و رامسر -چابکسر را از محورهایی عنوان کرد که بیشترین تردد ورودی را طی پنج ماهه نخست سال جاری داشته‌اند.

وی یادآور شد: طی این مدت، ۳ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۲۰۱ خودرو از محور قزوین -رشت و ۲ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۸۳ دستگاه خودرو از محور رامسر-چابکسر وارد استان گیلان شده‌اند.

مرادی با اشاره به اینکه آزادراه قزوین-رشت و رامسر-چابکسر از محورهایی هستند که بیشترین تردد خروجی از استان را نیز داشته‌اند، تصریح کرد: میزان خروجی خودرو از این محورها به ترتیب ۴ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۵۵ و ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۳ دستگاه خودرو بوده است.