مسمومیت ۴۷ نفر بر اثر گازگرفتگی در مسجدجامع نسر تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد رحیمی اظهار کرد: حادثه گازگرفتگی از طریق مرکز EOC دانشگاه اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با اشاره به آمار مصدومان افزود: بر اساس گزارش تکمیلی، ۴۷ نفر از شهروندان در این حادثه دچار مسمومیت شده بودند که با بهره‌گیری از ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های امام حسین (ع) و نهم دی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مصدومان، ۱۸ نفر از طریق اتوبوس آمبولانس، ۱۳ نفر توسط پایگاه‌های اورژانس و ۱۶ نفر به‌صورت شخصی در مراکز درمانی پذیرش شدند.

رحیمی در خصوص وضعیت درمانی مسمومان خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵ نفر از مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه ترخیص شده‌اند و تنها دو نفر کماکان در بخش‌های ICU و داخلی بیمارستان امام حسین(ع) تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه ضمن تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و تیم NRF دانشگاه، یادآور شد: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.