مسمومیت ۴۷ نفر بر اثر گازگرفتگی در مسجدجامع نسر تربت حیدریه

تربت حیدریه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از وقوع حادثه مسمومیت ۴۷ نفر با گاز منواکسید کربن در مسجدجامع شهر نسر بخش رخ تربت حیدریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد رحیمی اظهار کرد: حادثه گازگرفتگی از طریق مرکز EOC دانشگاه اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با اشاره به آمار مصدومان افزود: بر اساس گزارش تکمیلی، ۴۷ نفر از شهروندان در این حادثه دچار مسمومیت شده بودند که با بهره‌گیری از ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های امام حسین (ع) و نهم دی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مصدومان، ۱۸ نفر از طریق اتوبوس آمبولانس، ۱۳ نفر توسط پایگاه‌های اورژانس و ۱۶ نفر به‌صورت شخصی در مراکز درمانی پذیرش شدند.

رحیمی در خصوص وضعیت درمانی مسمومان خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵ نفر از مصدومان پس از اقدامات درمانی اولیه ترخیص شده‌اند و تنها دو نفر کماکان در بخش‌های ICU و داخلی بیمارستان امام حسین(ع) تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه ضمن تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و تیم NRF دانشگاه، یادآور شد: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

