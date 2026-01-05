  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

هشدار جهانی نسبت به استفاده از یک داروی تقلبی

اداره کل دارو در پی هشدار رسمی سازمان جهانی بهداشت نسبت به شناسایی داروی تقلبی Basiliximab، بر ضرورت هوشیاری و تشدید نظارت‌ها در سطح کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که نمونه‌های تقلبی دارویBasiliximab با نام تجاری SIMULECT با سری ساخت SFYD۲ در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. این دارو نقش حیاتی در جلوگیری از رد پیوند دارد و استفاده از نمونه‌های تقلبی آن می‌تواند سلامت بیماران را به طور جدی تهدید کند.

اداره کل دارو از معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواسته است ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل اعلام کنند.

همچنین تأکید شده است که تشخیص اصالت دارو صرفاً از طریق برچسب اصالت و سامانه‌های مربوطه انجام شود.

کد خبر 6714169
حبیب احسنی پور

