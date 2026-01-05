به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه امروز با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسی به مبحث نوسانات ارزی و مسائلی که بدینواسطه در اقتصاد کشور پدید آمده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور طی یک ماه اخیر با مشارکت مسئولان ذیصلاح دولت و مجلس و ایضاً دستگاههای نظارتی، ورود مجدانهای به مقوله نوسانات ارزی و مسائلی که از این حیث در اقتصاد کشور پدید آمده، داشته است. محصول این تلاش مجدانه، یک جمعبندی ۱۷ مادهای است که حک و اصلاح آن نیز صورت پذیرفته است؛ در کنار این امر، هیئت دیگری را نیز متشکل از اعضای دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات تشکیل دادهایم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی داشته باشد.
قاضیالقضات با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، بیان داشت: قوه قضائیه کار خود را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی آغاز کرده است و در این راستا، افرادی احضار شدهاند و به آنها اخطار شده که باید ارزها را بازگردانند؛ در این زمینه یک رقم قابل توجهی مطرح است؛ ارقامی نیز طی همین روها بازمی گردد، چنانچه این ارزها بازگردانده شوند و یا با صلاحدید دولت، معادل آنها، کالاهای اساسی وارد کشور شود، فبهاالمراد؛ لکن چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کردهاند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد؛ امید است کار به آنجا نکشد، اما اگر ناگزیر شویم، قطعاً بهگونهای دیگر در قبال آنها عمل خواهیم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس اظهار کرد: مسئولان دولتی و مجلسی طی روزهای اخیر با وجود تعطیلیها، تا پاسی از شب، درخصوص پرحجمترین مسائل و مسئله بودجه، به نحوی که حداکثر انتفاع مردم تأمین و تضمین شود، جلسه و نشست برگزار کردند و به نتایج و جمعبندیهایی نائل شدند که بخشی از آنها اعلام شده و بخشی دیگر به مرور اعلام خواهد شد. لایحه بودجه وقتی در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، با چند اشکال و ابهام مواجه بود، اما نمایندگان مجلس، با احساس مسئولیت و با هدف کمک به دولت، سرعت عمل به خرج دادند و در ضمن رعایت آئیننامه داخلی مجلس، پس از اعمال اصلاحات از ناحیه دولت در بودجه در راستای معیشت مردم، کلیات بودجه به تصویب رساندند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توطئه دشمن برای بهرهبرداری از مشکلات معیشتی موجود در داخل کشور تصریح کرد: باید توجه داشت که دشمن بر روی زخمها مینشیند؛ زخمها و مشکلاتی که بعضاً واقعی هستند و علاوه بر فشار تحریمی دشمن، در به وجود آمدن آنها، ضعفها و نواقص خود ما نیز دخیل بودهاند؛ فلذا باید با مشارکت مردم و نخبگان، این زخمها را مرهم کنیم و بر مشکلات فائق آییم؛ امروز کثیری از مردم ما با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند؛ باید تمام همت خود را مصروف رفع این مشکلات کنیم.
مسئولان به میان مردم معترض در بازارها، مساجد و دانشگاهها بروند
رئیس قوه قضائیه در ادامه طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به وقایع اخیر و تلاش مذبوحانه دشمنان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف و سخن معترض و منتقد را میشنود و صف او را جدا و متمایز از صف اغتشاشگر میداند؛ بر همین اساس، بر همه ما مسئولان فرض است که هر چه بیشتر به میان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاهها و سایر مراکز و مجامع برویم و ضمن تبیینگری و شبههزدایی، سخنان و دغدغههای آنان را بشنویم؛ باید نسبت به عملکرد خود در میان مردم پاسخگو باشیم و نقد و اعتراض مردم به عملکرد دیگر قوا و دستگاهها را نیز به متولیانامر، منتقل و منعکس کنیم. باید از مردم و نخبگان در جهت رفع مشکلات موجود کمک و مشورت بگیریم؛ اینها از جمله راههای مؤثر در شنیدن کلام و صدای معترضان و منتقدان است.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تصمیمگیری سریع و قانونی در مورد اغتشاشاگران در دادسرا و دادگاه
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرصتی که نظام به فریبخوردگان و غافلان میدهد، بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی همواره در میانه فتنهها و اغتشاشات، فرصت میدهد تا کسانی که فریب خوردهاند و یا غفلت ورزیدهاند و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کردهاند، صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند؛ این امر برگرفته و مُنبعث از مکتب اسلام ناب و مکتب علوی است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قانونی وقاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضین و منتقدین که بعضاً بحق و بهدرستی، دغدغههای معیشتی و دغدغههای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، میشنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد میکنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساکت نمینشینیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اِعمال میشد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمیتواند مدعی فریب خوردن شود.
قاضیالقضات با اشاره به برخورد قانونی نیروهای فراجا با عناصر مختلکننده امنیت مردم در معابر و میادین تصریح کرد: به دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور دستور میدهم که وفق قانون و با قاطعیت، در قبال عناصر اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات در اختیار اغتشاشگران قرار میدهند، عمل کنند و هیچگونه اغماض و مماشاتی در قبال آنها نداشته باشند؛ اکنون جای هیچگونه ارفاقی برای اغتشاشگران و آشوبطلبان نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت شناسایی عناصر پشتپرده و محرک اغتشاشات، اظهار داشت: دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور با کمک نیروهای اطلاعاتی، عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات را شناسایی کنند؛ در این قبیل اغتشاشات و آشوبها یک سری لیدر و محرک اصلی وجود دارد که چهبسا به خیابان هم نمیآیند، بلکه صرفاً به عناصر میدانی اغتشاشات خط میدهند و ابزار و ادوات در اختیار آنها قرار میدهند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه دستورات مهمی را خطاب به مقامات قضائی ذیصلاح در باب نحوه رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشگر صادر کرد و در این راستا گفت: پرونده عناصر اغتشاشگر که در خلال اغتشاشات، جرایم دیگری نیز مرتکب شدهاند و حامل سلاح گرم و یا سرد بودهاند، بلافاصله و با دقت، در دادسراها رسیدگی و تکمیل شود و وقتی این پروندهها به دادگاهها نیز ارسال شد، در برگزاری جلسات محاکمه و صدور رأی این عناصر اغتشاشگر، تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ اینگونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرایم دیگری نیز در خلال آشوبها مرتکب شده، ۶ ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود؛ همچنین رؤسای کل دادگستریها نیز شعبی اختصاصی را که در زمینه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران دارای تجربه، علم و انگیزه هستند، برای این مهم درنظر گیرند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به وقایع رخ داده در ونزوئلا اشاره کرد و گفت: جهانیان مشاهده کردند که رئیسجمهور نابخرد آمریکا چگونه با هدف انتفاع نفتی، دستور حمله به یک کشور مستقل و آدمربایی در آن را صادر کرد. مقامات آمریکایی برای تمدن ادعاییشان هیچ حیثیتی باقی نگذاشتهاند.
رئیس عدلیه در مطلع نشست امروز با تسلیت سالگرد وفات حضرت زینب کبری (س)، گفت: حضرت زینب کبری (س) با جهاد تبیین خود، اجازه نداد که وقایع کربلا و عاشورا توسط یزیدیان تحریف و قلب حقیقت شود و طواغیت یزیدی را با تبیینگری خود افشا کرد.
قاضی القضات همچنین با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در باب عظمت وجودی و رفتاری امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: عدالت علی (ع) و تقوای ایشان باید برای همه ما بویژه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی، یک الگو و راهنمای عمل باشد. امیرالمؤمنین در قبال ضعفا و ایتام، مهربانترین و در برابر گردنکشان و ظالمان، قویترین و سختگیرترین بودند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین با اشاره به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، آن سردار شهید را تربیتیافته ممتاز مکتب امامین انقلاب دانست که در میدان نبرد، در زمره با تدبیرترین و در میدان دیپلماسی در زمره با هوشترین و نافذترین اشخاص بود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: حاج قاسم سلیمانی وقتی با رهبران سیاسی و نظامی کشورهای مختلف اعم از دوست و غیردوست جلسه برگزار میکرد، آنان را تحت تأثیر نفوذ کلام و عمق نگاه راهبردی خود قرار میداد و دشمنان نیز به هوشیاری و ذکاوت حاج قاسم در میدان نبرد و میدان دیپلماسی معترف بودند.
