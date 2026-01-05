به گزارش خبرگزاری مهر، طرح یکروزه استعدادیابی قرآن کریم بهصورت متمرکز استانی، با حضور ۵۰ نفر از دانشآموزان منتخب رده سنی ۷ تا ۱۵ سال از مناطق مختلف استان لرستان، در شهرستان خرمآباد برگزار شد و شرکتکنندگان توانمندیهای قرآنی خود را در بخشهای مختلف به نمایش گذاشتند.
سنجش تخصصی استعدادهای قرآنی دانشآموزان
این برنامه با هدف شناسایی، سنجش و هدایت استعدادهای قرآنی دانشآموزان در حوزههای صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا اجرا شد و ارزیابیها بهصورت تخصصی و علمی انجام گرفت.
هدایت علمی طرح توسط استاد بینالمللی قرآن کریم
هدایت علمی و آموزشی این طرح بر عهده حاج محسن یاراحمدی، استاد بینالمللی قرآن کریم بود که با حضور مؤثر خود، ضمن ارزیابی توانمندیهای شرکتکنندگان، نکات آموزشی و تخصصی لازم را به دانشآموزان ارائه کرد.
همکاری نهادهای فرهنگی در اجرای طرح
طرح استعدادیابی قرآن کریم به همت اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر ارزیابی دقیق توانمندیهای قرآنی دانشآموزان و ایجاد بستر مناسب برای هدایت آموزشی و پرورشی آنان بود.
تأکید بر پرورش هدفمند استعدادهای قرآنی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان لرستان در حاشیه این برنامه با تأکید بر ضرورت توجه هدفمند به استعدادهای قرآنی دانشآموزان، به آیه شریفه «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» اشاره کرد و شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی را بخشی از رسالت تربیتی نظام آموزشی در حوزه فعالیتهای قرآنی دانست.
چهارمین سال اجرای طرح در استان لرستان
گفتنی است طرح استعدادیابی قرآن کریم امسال برای چهارمین سال متوالی در استان لرستان برگزار شده و بهعنوان یکی از برنامههای مستمر و اثرگذار قرآنی، نقش مهمی در کشف و پرورش نخبگان قرآنی استان ایفا میکند.
