درخشش ملی قاری لرستانی در هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم کشور ویژه برگزیدگان برگزار شد که در پایان مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، احسان پیرداده، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش لرستان، موفق به کسب عنوان قاری برگزیده این دوره شد.

برگزاری دوره با حضور قاریان ممتاز سراسر کشور

این دوره با حضور قاریان ممتاز از استان‌های مختلف کشور و با هدف سنجش دقیق شاخص‌های فنی و تخصصی تلاوت قرآن کریم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی و علمی، توانمندی‌های قرآنی خود را به نمایش گذاشتند.

ارزیابی در شاخص‌های تخصصی تلاوت قرآن کریم

شرکت‌کنندگان در هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم در بخش‌های مختلفی از جمله صوت، لحن، وقف و ابتدا و رعایت قواعد تجوید مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفتند و برگزیدگان نهایی بر اساس امتیازات کسب‌شده معرفی شدند.

نشانگر جایگاه قرآنی لرستان در سطح کشور

کسب این عنوان ملی توسط قاری لرستانی، بیانگر سطح بالای توانمندی‌های قرآنی استان لرستان و جایگاه فعالان این حوزه در رویدادهای تخصصی و معتبر قرآنی کشور است و نقش مؤثر آموزش و پرورش استان در تربیت و حمایت از نخبگان قرآنی را نشان می‌دهد.

دوره‌ای معتبر در تقویم قرآنی کشور

دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن کریم از جمله رویدادهای معتبر و تخصصی قرآنی کشور به شمار می‌رود که هر ساله با حضور قاریان منتخب برگزار می‌شود و برگزیدگان آن پس از طی فرآیندهای دقیق و کارشناسی داوری معرفی می‌شوند.