جلسه بررسی مسائل مرتبط با زمین ۱۶۳ هکتاری مهدشت ساری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل مرتبط با زمین ۱۶۳ هکتاری مهدشت ساری و منافع موقوفهای حوزه علمیه، با حضور مسئولان ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان، مدیران و کارشناسان حوزه علمیه، نمایندگان ادارهکل میراث فرهنگی و شهرداری مرکزی، در دفتر دادستانی مرکز استان مازندران برگزار شد.
دادستان مرکز استان مازندران در این جلسه گفت: با توجه به لزوم بررسی دقیق و هماهنگ موضوع با ضرورت حضور مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، تعیین تکلیف نهایی زمین مهدشت به جلسات آتی موکول شد.
علیاکبر عالیشاه افزود: بررسی موضوع دو باب مغازه مرتبط با آموزش و پرورش نیز در نشست آینده و با لحاظ ملاحظات قانونی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به وجود حمام تاریخی ثبتشده در محدوده مورد بحث، افزود: با پیگیریهای اداره اوقاف و تأیید ادارهکل میراث فرهنگی در خصوص نوع کاربری و سازه، انتظار میرود شهرداری نسبت به صدور پروانه اقدام کند تا اجرای پروژه در راستای تأمین منافع موقوفهای حوزه علمیه انجام شود.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر جایگاه تمدنی حوزههای علمیه گفت: این حوزهها ریشه در مکتب امام صادق (ع) دارند و تقویت آنها، زمینهساز جذب جوانان مستعد و تقویت بنیانهای فکری نظام اسلامی است.
عالیشاه در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه ستون فکری و انقلابی جامعهاند و دشمنان از پویایی آنها هراس دارند؛ بنابراین صیانت و تقویت این مراکز، مسئلهای راهبردی برای حفظ هویت دینی، امنیت فکری و استمرار گفتمان انقلاب است و همه دستگاهها در این مسیر مسئولاند.
نظر شما