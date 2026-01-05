مفقودی یک خانواده در کویر سیاه آرادان؛ گمشدگان نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله گلیوری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی آرادان، اظهار داشت: در پی مراجعه فردی به مقر انتظامی مبنی بر مفقودی خانواده موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از قرار معلوم سه نفر از اعضای خانواده با خودرو به کویر سیاه کوه رفته و ارتباط قطع و اطلاعاتی از آنها موجود نیست.

فرمانده انتظامی آرادان با اشاره به اینکه هلال احمر در جریان جزئیات ماجرا قرار گرفت، ابراز داشت: در این عملیات از تجهیزات لازم نظیر پهبادهای امدادی و سامانه‌های موقعیت یاب بهره گرفته شد.

گلیوری با ابراز خرسندی از موفقیت آمیز بودن این عملیات مشترک ادامه داد: پس از چند ساعت تلاش محل دقیق این افراد گرفتار کویر مشخص و نیروها به محل اعزام شدند.

وی افزود: به علت نقص فنی خودرو و کم کردن مسیر در منطقه دور افتاده این افراد گرفتار شده بودند که خوشبختانه سلامت به آغوش خانواده بازگشتند.