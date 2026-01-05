  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

مفقودی یک خانواده در کویر سیاه آرادان؛ گمشدگان نجات یافتند

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان از مفقودی یک خانواده در کویر سیاه این شهرستان خبر داد و گفت: با تلاش پلیس و هلال احمر این افراد نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله گلیوری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی آرادان، اظهار داشت: در پی مراجعه فردی به مقر انتظامی مبنی بر مفقودی خانواده موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از قرار معلوم سه نفر از اعضای خانواده با خودرو به کویر سیاه کوه رفته و ارتباط قطع و اطلاعاتی از آنها موجود نیست.

فرمانده انتظامی آرادان با اشاره به اینکه هلال احمر در جریان جزئیات ماجرا قرار گرفت، ابراز داشت: در این عملیات از تجهیزات لازم نظیر پهبادهای امدادی و سامانه‌های موقعیت یاب بهره گرفته شد.

گلیوری با ابراز خرسندی از موفقیت آمیز بودن این عملیات مشترک ادامه داد: پس از چند ساعت تلاش محل دقیق این افراد گرفتار کویر مشخص و نیروها به محل اعزام شدند.

وی افزود: به علت نقص فنی خودرو و کم کردن مسیر در منطقه دور افتاده این افراد گرفتار شده بودند که خوشبختانه سلامت به آغوش خانواده بازگشتند.

