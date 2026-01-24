مفقودی ۱۴۲ رأس دام در آرادان؛ پلیس ۲ ساعته آن ها را باز گرداند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله گلیوری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی آرادان از مفقودی ۱۴۲ رأس دام یک شهروند خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله ماموران به محل اعزام و بررسی ها آغاز شد.

وی ادامه داد: تحقیقات پلیس نشان داد که با توجه به شرایط نا مساعد جوی و طوفان درب دامداری باز شده و دام ها از آنجا خارج شدند.

فرمانده انتظامی آرادان از انجام گشت زنی در بیابان های اطراف منطقه خبر داد و در ادامه بیان داشت: کمتر از دو ساعت احشام در بیابان های اطراف رویت شدند.

گلیوری اضافه کرد: پلیس با اقدام سریع توانست احشام مفقودی را به صاحبان آن بازگرداند که این موضوع نشانه اهمیت نیروی انتظامی در صیانت اموال مردم است.