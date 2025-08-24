به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی سمنگانی غروب یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی آرادان بابیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: تیم تحقیقاتی تشکیل و اقدامات میدانی آغاز شد.

وی با بیان اینکه تجهیزات پلیس برای دستگیری سارقان به کار گرفته شد، افزود: پلیس آگاهی توانست هویت این افراد را شناسایی کند.

فرمانده انتظامی آرادان بابیان اینکه طی عملیات ویژه ۹ سارق سابقه دار حرفه‌ای دستگیر شدند، ابراز داشت: پرونده این افراد تشکیل و مراجع قانونی معرفی شدند.

سمنگانی در ادامه تصریح کرد: این افراد در بازجویی‌های فنی پلیس به ۲۴ فقره سرقت در سطح شهرستان آرادان اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه بدون اغماض با سارقان و مالخران برخورد می‌شود، افزود: شهروندان نیز هر گونه موارد مشکوک را شناسایی و اطلاع دهند.