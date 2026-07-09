طلاجات مسروقه ۵۵ میلیارد ریالی در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از دستگیری یک سارق حرفه‌ای و کشف طلاجات مسروقه به ارزش ۵۵ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.

سردار حاجیان اظهار کرد: پس از ارجاع دو فقره پرونده سرقت طلاجات از منازل شهروندان کرمانشاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، تمامی طلاجات مسروقه که ارزش آن‌ها از سوی کارشناسان ۵۵ میلیارد ریال برآورد شده است، کشف و به مال‌باختگان بازگردانده شد.

حاجیان با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت‌ها، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و پلیس با جدیت مقابله با سرقت و احقاق حقوق شهروندان را دنبال می‌کند.