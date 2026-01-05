نظریه دولت چگونه از دل حوزه علمیه نجف برآمد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حوزه علمیه نجف و نظریه دولت» اثر عبدالوهاب فراتی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

حوزه علمیه نجف بیش از آنکه دغدغه دولت شیعی داشته باشد، بیشتر در پی بنای دولتی است که به آلام تاریخی آنان یعنی طائفه‌گرایی اقلیت عرب سنی پایان بخشد، حقوق شیعیان را بازستاند، به حقوق همه ساکنان عراق احترام نهد و با حراست از کلیت عراق به ثوابت شرعی و فرهنگی این کشور تن دهد. این میسر نمی‌شد جز حمایت داهیانه آن حوزه از تأسیس دولت ملی در بغداد.

کتاب حوزه علمیه نجف و نظریه دولت اثر عبدالوهاب فراتی، که هر جلد با قیمت ۳۵۰.۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

