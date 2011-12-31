۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

"دانش سیاسی در حوزه علمیه قم" منتشر شد

کتاب "دانش سیاسی در حوزه علمیه قم" اثر "عبدالوهاب فراتی" از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه درجه دوم دانش سیاسی در حال تکون در حوزه پس از انقلاب اسلامی، بررسی سرشت و ماهیت دو نوع دانش سیاسی حوزوی و دانش سیاسی حوزه‌ای، بررسی چشم انداز دانش سیاسی حوزه و تحولات احتمالی پیش روی آن از اهداف اصلی انتشار این کتاب عنوان شده است.
 
علاوه بر اینکه روش مطالعه این اثر روش جامعه شناسانه است، برای نخستین بار است که در رساله ای مستقل و به طور تفصیلی دانش سیاسی حوزه مورد مطالعه قرار می گیرد.
 
کتاب دانش سیاسی در حوزه علمیه قم اثر عبدالوهاب فراتی در 446 صفحه، 2500 نسخه برای نخستین بار از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
کد مطلب 1497210

