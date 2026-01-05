موساد و سیا در تلاش برای تبدیل مطالبات به آشوب

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتماد نوشت: «رسواسازی اتاق فکر موساد» عنوان یادداشتی است که در آن آمده؛ کشته‌سازی به معنای ایجاد، بزرگنمایی، تحریف یا نسبت دادن مرگ افراد به حاکمیت در شرایط بحرانی است؛ حتی اگر آن مرگ بر اثر حادثه، خودکشی، بیماری یا درگیری‌های داخلی اغتشاشگران باشد؛ یا اساساً فردی وجود خارجی نداشته باشد؛ یا عامل قتل، عناصر نفوذی و گروه‌های مسلح وابسته به دشمن باشد.

اهداف اصلی رژیم صهیونی از فرآیند (خشونت، تسلیح، کشته‌سازی) در اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم ایران عبارتند از: احساسی کردن جامعه، تعطیل کردن عقلانیت، تبدیل اغتشاش به بحران امنیتی و بین‌المللی تحریک انتقام‌جویی کور و کشاندن مردم به رویارویی با یکدیگر، فشار حقوق بشری و تحریم‌های جدید علیه ملت ایران. رسانه‌های وابسته به غرب، شبکه‌های اجتماعی اجاره‌ای، سلبریتی‌های بی‌هویت و عناصر نفوذی داخلی، بازوی رسانه‌ای کشته‌سازی هستند.

کشته‌سازی، نه دلسوزی برای جان انسان‌ها، بلکه ابزار کشتار بیشتر مردم ایران است. امروز خنثی‌سازی کشته‌سازی، یک وظیفه انقلابی، ملی و انسانی است؛ وظیفه‌ای برای حفظ امنیت، جان مردم و آینده ایران اسلامی. هوش سیاه موساد به دنبال سیلاب نماد، تصویر و روایت مخدوش است تا مردم فرصت تمرین و تجربه (‌توانایی تفکیک و گزینش) را از دست بدهند؛ در نتیجه قدرتِ (اندیشیدن عقلانی) به وضعیت ژله‌ای (هیجان کور، شور لحظه‌ای) تبدیل شود.

بذرپاشی دروغ، ربایش روایت و عادی‌سازی خشونت پیش فرض‌های اولیه پروژه کشته‌سازی است. بزرگ‌ترین آرزوی غرب و موساد تجزیه ایران است و در مرحله نخست، تفکر منحوس فدرالیزه کردن کشورمان در دستور کار و میز عملیاتی آنان قرار دارد. در این مسیر ایجاد تفرقه و دشمنی پیش درآمد ذهنی است که از طریق ارسال سلاح و تحریک مالی قاچاقچیان، به ویژه در مناطق مرزی و شهرهایی که به دلیل فضای خاص محلی، ترکیب جمعیتی، قومیتی و مذهبی، شرایط مصنوعی تفرقه و تجزیه را کلید زدند؛ تا الگوی اغتشاشات را به سمت سازماندهی خشونت در مناطق حاشیه‌ای شهرها طراحی کنند.

مدل اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ همانند دی ماه ۱۳۹۶ است. کلانشهرها ظرفیت بروز آشوب، اغتشاش، خشونت و تروریسم کف خیابانی را ندارند لذا در شهرهایی مانند کوهدشت و لردگان پیاده نظام محدود و مسلح خود را روانه میدان کردند. با توجه به کشف چندین فقره اسلحه در اصفهان و لرستان، تمرکز آشوب، تسلیح و کشته‌سازی در غرب و جنوب‌غرب کشور تصادفی نیست.

این مناطق از ۳ ویژگی همزمان برخوردارند:

۱) شکنندگی اجتماعی اقتصادی

(بیکاری، مطالبات معیشتی انباشته)

۲) اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی

(مرز، انرژی، کریدورهای حیاتی)

۳) قابلیت تحریک قومی و شبکه‌ای.

وقتی مناطق حاشیه‌ای و شهرهای کوچک درگیر هرج و مرج شوند دشمن به راحتی از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به کشور از طریق مرزها حمله می‌کند. در ضمن به دلیل حضور گسترده میدانی، نیروهای خودی دچار فرسایش روحی، روانی و جسمی فزاینده خواهند شد. گروهک‌های تروریستی در شرق و غرب ایران، همراه با سمپات‌های منافقین و سلطنت‌طلبانی که صراحتاً خواستار تشکیل هسته‌های مسلح برای ناامن‌سازی، خشونت و تجزیه کشور شده‌اند متأسفانه تفکر هم‌افزایی کوردلانه‌ای را با گروه‌های تروریستی موساد، ایجاد کردند.

رژیم صهیونی قصد دارد این‌بار، میهن عزیزمان را به جای درگیری با ریز پرنده، با اختلافات قومیتی و مذهبی از طریق تسلیح و کشته‌سازی داخلی مشغول کند. گرچه نتیجه هر دو، تحمیل تلفات جنگ شناختی و فیزیکی به هموطنان ما خواهد بود. اتاق فکر موساد در مرحله اول، اعتصاب اجباری بازار را رهگیری کرد، در مرحله دوم سرایت اعتراضات بازار به دانشگاه را کلید زد. در مرحله سوم به دنبال احساساتی کردن جامعه بود و در مرحله چهارم خشونت در خُرد شهرها و حاشیه آنها را هدفمندی کرد که در این مرحله با ویروسی کردن پروژه کشته‌سازی به دنبال تفرقه و درگیری درون‌شهری است تا جورچین درگیری در کردستان و بلوچستان را تکمیل کند.

در چنین بستری، دستگاه‌های جاسوسی بیگانه، به‌ویژه موساد و سیا با ورود به فاز (کشته‌سازی) تلاش می‌کنند مطالبات واقعی مردم را به آشوب امنیتی تبدیل کنند؛ الگویی که هدفش مشروعیت‌زدایی از اعتراض، فرسایش امنیت داخلی، باز کردن جبهه فشار همزمان با فشارهای خارجی است.

اعتراض حق مردم است، اما تغییر ماهیت اعتراض به اغتشاش و بحران دقیقاً همان نقطه‌ای است که پروژه دخالت خارجی فعال می‌شود؛ پروژه‌ای که از نارضایتی واقعی تغذیه می‌کند، اما آن را علیه خود جامعه و امنیت ملی جهت می‌دهد. مزدوران اجاره‌ای موساد کشته‌سازی را در ۳ فاز عملیاتی (نقطه‌ای، خطی، میدانی) در راستای ایجاد تفرقه به عنوان پیش‌درآمد تجزیه، طراحی می‌کنند تا همزمان با گروگانگیری معیشت مردم و تحمیل تعطیلی اجباری، احیای مجدد تجمعات و جلوگیری از فروکش کردن فضای اعتراضی ساختارشکنانه، پناهگاه‌های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و تمدنی ایرانیان را تخریب کنند و با جنگ شناختی و هیبریدی، خروجی به نام (تجزیه خزنده) را دنبال کنند.