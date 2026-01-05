  1. سیاست
تکذیب خبرسازی رسانه آمریکایی 

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه خبرسازی نیویورک تایمز را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام وزارت خارجه، ادعای رسانه آمریکایی درباره برگزاری یک نشست ویژه وزیر امور خارجه با مدیران رسانه‌ها در روز پنج شنبه را تکذیب کرد.

محسن شمسی زاده معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی ادعا کرده که آقای عراقچی روز پنجشنبه جلسه‌ای با رسانه‌ها داشته و در مورد اهمیت وضعیت بقا صحبت کرده و رسانه اسرائیلی اینترنشنال هم این را با تیتر بزرگ پردازش کرده است.

ظاهراً برخی طرف‌های غربی اصرار دارند از هر موضوع پیش پا افتاده‌ای بهانه‌ای برای دروغ پردازی و التهاب‌زایی درست کنند. اینکه وزیر یا سخنگو جلسات مرتب و دوره‌ای در رابطه با موضوعات سیاست خارجی با اصحاب رسانه و خبرنگاران داشته باشند امر کاملاً معمول و مرسومی است.

اما چنین جلسه‌ای با این مختصاتی که در این رسانه آمریکایی ادعا شده در پنجشنبه گذشته برگزار شده، اساساً وجود خارجی نداشته است.

    صادق GB ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      
      
      چرا همیشه ما اخبار جعلی را رسانه میکنیم و به آنها استناد می کنیم. مسلم است که رسانه های معاند از عمل دولت ما تمجید نخواهند کرد.

