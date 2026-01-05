رونق بازار در گرو اقدام عملی و نظارت مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد حسینی در جلسه بررسی وضعیت بازار گلپایگان که با حضور فرماندار، مسئولان اجرایی، رؤسای اتحادیهها و بازاریان برگزار شد، با تأکید بر لزوم همدلی و مسئولیتپذیری جمعی، اظهار کرد: سرنوشت بازار و معیشت مردم در گرو رفتار و اقدامات همین جمع حاضر است و رونق یا رکود بازار، نتیجه مستقیم عملکرد خود ماست.
وی افزود: اگر به دنبال امنیت خاطر، آرامش فکری و رونق اقتصادی هستیم، باید از خودمان شروع کنیم و با اقدام عملی، نه صرفاً نقد، شرایط را تغییر دهیم.
حجتالاسلام حسینی، دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کسبه شهرستان، افراد منصف، متدین و قانونمدار هستند، تصریح کرد: بازرسیها با هدف محکوم کردن کسبه انجام نمیشود، بلکه برای تفکیک منصف از غیرمنصف و صیانت از حقوق عامه مردم است.
وی ادامه داد: از این تاریخ، به مدت دو هفته، بازرسیهای گسترده توسط بازرس اتحادیهها انجام خواهد شد و شماره تماس بازرسان در اختیار قضات دادسرا قرار گرفته است. پس از پایان این مهلت، گزارش عملکرد تمامی اتحادیه بهصورت تفکیکی بررسی و در صورت مشاهده قصور، موضوع به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
دادستان گلپایگان با تأکید بر نظارت مستمر دستگاه قضائی بر فرآیند بازرسیها خاطرنشان کرد: اگر گزارشی از روی حب و بغض یا بدون انجام بازرسی واقعی ارائه شود، با مسئول متخلف برخورد قاطع صورت میگیرد. در صورت مشاهده تخلف در بازار، ابتدا بازرس و اتحادیه مربوطه مورد سوال و پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه انکار مشکلات بازار کمکی به حل آن نمیکند، گفت: این مسئله، حقی از حقوق مردم، انقلاب و خون شهداست و تعارفبردار نیست. این جلسه از امروز در تقویم نظارتی دادسرا ثبت شده و بهصورت دو هفته یکبار رصد خواهد شد.
نظر شما