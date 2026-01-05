  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

رونق بازار در گرو اقدام عملی و نظارت مستمر است

رونق بازار در گرو اقدام عملی و نظارت مستمر است

گلپایگان -دادستان گلپایگان گفت: مشکلات بازار با انکار حل نمی‌شود و سرنوشت معیشت مردم به عملکرد خود اصناف گره خورده است؛ بازرسی‌ها برای صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد حسینی در جلسه بررسی وضعیت بازار گلپایگان که با حضور فرماندار، مسئولان اجرایی، رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان برگزار شد، با تأکید بر لزوم همدلی و مسئولیت‌پذیری جمعی، اظهار کرد: سرنوشت بازار و معیشت مردم در گرو رفتار و اقدامات همین جمع حاضر است و رونق یا رکود بازار، نتیجه مستقیم عملکرد خود ماست.

وی افزود: اگر به دنبال امنیت خاطر، آرامش فکری و رونق اقتصادی هستیم، باید از خودمان شروع کنیم و با اقدام عملی، نه صرفاً نقد، شرایط را تغییر دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی، دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کسبه شهرستان، افراد منصف، متدین و قانون‌مدار هستند، تصریح کرد: بازرسی‌ها با هدف محکوم کردن کسبه انجام نمی‌شود، بلکه برای تفکیک منصف از غیرمنصف و صیانت از حقوق عامه مردم است.

وی ادامه داد: از این تاریخ، به مدت دو هفته، بازرسی‌های گسترده توسط بازرس اتحادیه‌ها انجام خواهد شد و شماره تماس بازرسان در اختیار قضات دادسرا قرار گرفته است. پس از پایان این مهلت، گزارش عملکرد تمامی اتحادیه به‌صورت تفکیکی بررسی و در صورت مشاهده قصور، موضوع به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

دادستان گلپایگان با تأکید بر نظارت مستمر دستگاه قضائی بر فرآیند بازرسی‌ها خاطرنشان کرد: اگر گزارشی از روی حب و بغض یا بدون انجام بازرسی واقعی ارائه شود، با مسئول متخلف برخورد قاطع صورت می‌گیرد. در صورت مشاهده تخلف در بازار، ابتدا بازرس و اتحادیه مربوطه مورد سوال و پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه انکار مشکلات بازار کمکی به حل آن نمی‌کند، گفت: این مسئله، حقی از حقوق مردم، انقلاب و خون شهداست و تعارف‌بردار نیست. این جلسه از امروز در تقویم نظارتی دادسرا ثبت شده و به‌صورت دو هفته یک‌بار رصد خواهد شد.

کد خبر 6714501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها