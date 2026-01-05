به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری تینجانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت قند نقش جهان با سابقهای طولانی در صنعت قند کشور، از سال ۱۳۵۰ بهصورت سهامی عام فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۵۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده است. از سال ۱۳۹۴ نیز مالکیت عمده شرکت از خیریه همدانیان به شهرداری اصفهان منتقل شده است.
وی افزود: آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال جاری و پس از حدود ۲ سال پیگیری، انجام شد که در نتیجه آن، سرمایه شرکت با رشد ۵۵۳۵ درصدی افزایش یافت؛ رقمی که به گفته فعالان بازار سرمایه، در میان شرکتهای بورسی بیسابقه بوده است. با این افزایش، سرمایه شرکت به ۷,۸۰۰ میلیارد ریال رسید.
طاهری تینجانی با اشاره به اقدامات انجامشده در واحد تولید فنی که بهعنوان قلب کارخانه شناخته میشود، اضافه کرد: در این بخش، راهاندازی مجدد توربینها پس از پنج سال وقفه در دستور کار قرار گرفت. دو واحد توربین تعمیر و وارد مدار شد که در مجموع امکان تولید حدود ۱.۵ مگاوات برق را فراهم کرد؛ یعنی حدود ۳۰ درصد برق مورد نیاز کارخانه.
وی ادامه داد: پیش از این، مصرف برق شرکت از شبکه سراسری بهصورت روزانه بین ۴.۶ تا ۵ مگاوات بود، اما امسال با مدیریت انرژی و اقدامات اصلاحی، این عدد به حدود ۳.۵ مگاوات کاهش یافت. علاوه بر این، با نصب درایوها و اصلاح خطوط، ۲۰ درصد کاهش مصرف برق نیز محقق شد.
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان افزود: اصلاحات انجامشده در کوره آهک، علاوه بر افزایش راندمان فرآیند تسویه، نتایج زیستمحیطی بسیار مطلوبی داشت، بهطوریکه طبق آزمایشهای انجامشده توسط محیطزیست، کوره آهک شرکت بهطور کامل غیرآلاینده اعلام شده است.
وی همچنین از اتوماسیون و نظارت آنلاین در دو بخش عصارگیری (برج دیفیوژن) و تصفیه شربت خبر داد و گفت: این اقدامات موجب بهینهسازی مصرف مواد اولیه مانند آهک و گاز، کنترل لحظهای فرآیند و جلوگیری از اتلاف شربت شده است.
طاهری تینجانی اضافه کرد: تصفیهخانه فاضلاب که تقریباً از مدار خارج شده بود، طی ماههای اخیر دوباره فعال شده و امیدواریم نتایج آن در بهبود شرایط زیستمحیطی و مصرف آب کاملاً مشهود باشد. همچنین اصلاحات بخش تغلیظ شربت باعث شد ظرفیت مصرف چغندر حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.
توسعه کشاورزی و رکوردشکنی در تولید
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان در ادامه با اشاره به عملکرد واحد کشاورزی اظهار کرد: از آنجا که کارخانههای قند زمین اختصاصی ندارند و ماده اولیه از طریق خرید تضمینی تأمین میشود، سطح قرارداد با کشاورزان از ۲۷۰۰ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰۰ هکتار افزایش یافته و برنامهریزی شده است این سطح در سال آینده به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هزار هکتار برسد.
وی افزود: برای افزایش عملکرد، اقدامات گستردهای در زمینه تأمین بذر، بهبود کیفیت، افزایش وزن و مقاومت محصول، مدیریت مصرف سموم و کود انجام شده و این نهادهها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. همچنین اخذ مجوز داروخانه گیاهپزشکی و کارگزاری خدمات حمایتی از جهاد کشاورزی و وزارت جهاد انجام شده و مجوزها در مرحله نهایی قرار دارد.
طاهری تینجانی با ارائه گزارش تولید گفت: در سال جاری، میزان جذب چغندرقند به ۲۸۰ هزار تن رسید که در هفت سال گذشته بیسابقه بوده است. این رقم نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش و نسبت به میانگین هفتساله ۵۶ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: به تبع این رشد، تولید شکر نیز نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به میانگین هفتساله ۵۶ درصد افزایش یافته است. در بهرهبرداری بهار نیز با جذب ۱۰۰ هزار تن چغندر قند و تولید ۱۱ هزار و ۳۵۵ تن شکر، یک رکورد جدید برای کارخانه ثبت شد.
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان تصریح کرد: میانگین مصرف روزانه که سالها زیر ۱۵۰۰ تن بود، امسال به ۱۶۰۰ تن رسید و میانگین تولید شکر روزانه نیز به ۱۸۶ تن افزایش یافت که بالاترین رقم در هفت سال اخیر محسوب میشود.
منابع انسانی، سوددهی و مسئولیت اجتماعی
طاهری تینجانی با اشاره به وضعیت منابع انسانی گفت: در حال حاضر ۳۰۰ نفر در شرکت مشغول به فعالیت هستند که حدود ۲۰ درصد آنها ساکن اصفهان و ۸۰ درصد از شهرستان مبارکه و مناطق اطراف هستند. با اجرای برنامه توسعه و افزایش ظرفیت، پیشبینی میشود تعداد نیروها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
وی افزود: در گذشته، فعالیت کارخانههای قند ماهیت فصلی داشت و بهرهبرداری تنها سه تا پنج ماه در سال بود، اما امروز روزهای آمادهبهکار شرکت به حدود ۲۴۰ روز در سال رسیده و وابستگی به نیروی کاملاً فصلی به حداقل کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان درباره منابع انسانی خاطرنشان کرد: طرح طبقهبندی مشاغل که بیش از ۴۰ سال بازنگری نشده بود، طی هفت تا هشت ماه با مشاوره تخصصی اصلاح و اجرا شد که در نتیجه آن، حقوق ۲۴۰ نفر از کارکنان افزایش یافت و نظام حقوق و دستمزد عادلانهتری برقرار شد.
وی افزود: سیستم یکپارچه مالی و اداری شرکت نیز به نرمافزار راهکاران همکاران سیستم ارتقا یافت تا گزارشدهی دقیق و بهموقع متناسب با الزامات شرکتهای بورسی انجام شود. همچنین کمیتههای تخصصی حاکمیت شرکتی پس از شش سال دوباره فعال شدند.
طاهری تینجانی گفت: شرکت قند نقش جهان اکنون از نقطه سربهسر عبور کرده و با وجود حاشیه سود پایین صنعت قند، پیشبینی میشود از سال آینده وارد دوره سوددهی پایدار شود. درآمدهای عملیاتی شرکت از حدود ۴۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱,۴۴۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اقدامات اجتماعی شرکت افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی، حمایت از هیئتها، مناسبتهای مذهبی، توزیع بستههای حمایتی، و احیای یک مدرسه تعطیلشده در شهرستان مبارکه انجام شده که با بازگشایی پنج کلاس متوسطه اول، بخشی از مشکلات آموزشی منطقه برطرف شده است.
مدیرعامل شرکت قند نقش جهان در ادامه با بیان اینکه بزرگترین چالش فعلی شرکت قند نقش جهان و اغلب شرکتهای تولیدی تأمین نقدینگی است، اضافه کرد: انتظار از سرمایهگذاران این است که در این زمینه همکاری داشته باشند.
