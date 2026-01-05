به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان ثبت احوال برگزار شد، با اشاره به اهمیت مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی کشور، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌هاست و لازم است این حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و دقیق به افراد نیازمند واقعی اختصاص یابد.

وی افزود: پرداخت یارانه باید محدود به اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین زوج‌های جوان کم‌درآمد باشد و اختصاص یارانه به افراد غیر نیازمند توجیه منطقی و شرعی ندارد.

کاهش جمعیت زنگ خطری برای آینده کشور

امام جمعه اصفهان با اشاره به چالش کاهش نرخ جمعیت تصریح کرد: تأخیر در فرزندآوری و انجام سقط جنین‌های غیرضروری از عوامل مهم کاهش جمعیت به شمار می‌روند. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با ارتقای سطح بهداشت و سلامت، جمعیت کشور حدود ۵۰ میلیون نفر افزایش یافته است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای کشور در این حوزه است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ساختاری در سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: هرچند سیستم‌های این سازمان به سمت دیجیتال‌سازی حرکت کرده‌اند، اما حفظ اسناد کاغذی همچنان ضروری است. همچنین باید از توسعه بی‌رویه ادارات جلوگیری شده و ساختارهای اداری به سمت چابک‌سازی سوق داده شوند.

تاکنون ۳۳ هزار و ۸۱۸ نوزاد اصفهانی در سال جاری متولد شده است

در ادامه این دیدار، مجتبی یکتامنش، مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره اظهار کرد: از مردادماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۳ هزار درخواست انحصار وراثت به ثبت احوال استان ارسال شده که از این تعداد، ۱۹ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی همچنین از نقش ثبت احوال در بررسی اطلاعات خانوار برای سامانه معیشتی خبر داد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۳۳ هزار و ۸۱۸ واقعه ولادت در استان ثبت شده که با وجود این آمار، روند کلی با کاهش جمعیت مواجه است.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان خاطرنشان کرد: در سال جاری ۵۵ جلسه تخصصی برای بررسی مشکلات جمعیتی شهرستان‌های استان برگزار شده که نتایج مثبتی به همراه داشته و بر اساس آمارها، تعداد خانواده‌های دارای فرزند دوم از خانواده‌های تک‌فرزند پیشی گرفته است.

یکتامنش در پایان با اشاره به اجرای «سامانه هویت دیجیتال ایرانی» گفت: اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی به این سامانه ضروری است تا فرآیند احراز هویت در معاملات و خدمات مختلف با دقت و امنیت بیشتری انجام شود.