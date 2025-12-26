به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یکتامنش در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان به مناسبت سوم دیماه، روز ملی ثبتاحوال، با اشاره به جایگاه این سازمان در ثبت وقایع حیاتی کشور، اظهار کرد: ثبتاحوال به عنوان مرجع اصلی هویتبخشی به مردم، مأموریت دارد خدمات خود را بهگونهای توسعه دهد که پاسخگوی نیازهای مدیریتی و تصمیمسازیهای کلان کشور باشد.
مدیرکل ثبتاحوال استان اصفهان با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیکی گفت: در سالهای اخیر زیرساختهای مهمی از جمله نظام یکپارچه ایرانیان، پایگاه جامع اطلاعات جمعیت و استخراج روابط سببی و نسبی ایجاد شده که امکان ارائه آمارهای دقیق و بهروز را فراهم کرده است.
وی افزود: اجرای پروژههایی مانند صدور الکترونیکی گواهی ولادت، شناسنامه نوزادان در بیمارستانها و حذف تدریجی مدارک فیزیکی، گامهای عملی در مسیر تحول دیجیتال محسوب میشود.
سامانههای هویتی مراجعات غیرضروری مردم را کاهش داد
یکتامنش پایگاه اطلاعات خانوار را یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان دانست و توضیح داد: این پایگاه با هدف شناسایی دقیق روابط خانوادگی ایجاد شده و امکان احراز هویت افراد را بر اساس دادههای داخلی نظام ثبتاحوال فراهم میکند.
وی همچنین از راهاندازی «سامانه هویت دیجیتال ایرانیان (هدی) خبر داد و گفت: این سامانه با رعایت الزامات شورایعالی فضای مجازی، ارائه خدمات امن هویتی، حفظ حریم خصوصی و مقابله با جعل هویت را ممکن ساخته و در بسیاری از مراجعات اداری، نیاز به ارائه اصل مدارک را برطرف میکند.
مدیرکل ثبتاحوال اصفهان خاطرنشان کرد: در سامانه هویت یکپارچه ایرانیان، خدمات متعددی از جمله مشاهده شجرهنامه فردی تا دو نسل ارائه میشود و حدود ۲۷ خدمت جدید نیز در دست راهاندازی است.
صدور هوشمند گواهیها روندهای اداری را کوتاه کرد
وی با اشاره به واگذاری مسئولیت صدور گواهی انحصاروراثت به سازمان ثبتاحوال گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه و با هماهنگی قوه قضائیه، این گواهی اکنون بهصورت الکترونیکی و خودکار صادر میشود.
یکتامنش افزود: با ثبت فوت، فرایند صدور گواهی انحصاروراثت آغاز شده و حداکثر ظرف ۲۰ روز، از طریق سامانههای الکترونیکی و پیامک به وراث اطلاعرسانی میشود؛ اقدامی که مراجعات حضوری و فرایندهای طولانی گذشته را حذف کرده است.
وی همچنین از هوشمندسازی ثبت ولادت خبر داد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، گواهی ولادت بهصورت الکترونیکی ارسال میشود و والدین میتوانند از طریق سامانه «سهیم» مراحل ثبت نوزاد و انتخاب نام را غیرحضوری انجام دهند. در آینده نیز شناسنامه نوزادان بهصورت پستی برای خانوادهها ارسال خواهد شد.
مدیرکل ثبتاحوال استان اصفهان در پایان از راهاندازی مرکز رصد جمعیت استان خبر داد و تأکید کرد: این مرکز با تکیه بر بیش از ۱۱۰ میلیون رکورد جمعیتی، نقش مهمی در پایش تحولات جمعیت و اجرای سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایفا میکند.
وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در راستای تحقق ثبتاحوال هوشمند و ارائه خدماتی سریع، دقیق و قابل اعتماد به مردم انجام شده است.
