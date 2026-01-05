  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

تعدادی از مدارس شهرستان سمنان غیرحضوری شد

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از غیرحضوری شدن آموزش در برخی مدارس سمنان طی روز سه شنبه شانزدهم دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آموزش در پنج آموزشگاه سمنان، سه شنبه غیرحضوری شد، ابراز کرد: کلاس‌های اول، دوم ب و چهارم الف آموزشگاه پسرانه ابتدایی هدایت سمنان فردا سه شنبه غیرحضوری است.

وی با بیان اینکه آموزشگاه پسرانه ابتدایی گلستان نیز فردا غیرحضوری است، افزود: کلاس اول شهید علیزاده دبستان پسرانه شاهد سمنان هم مشمول آموزش غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آموزشگاه ابتدایی دخترانه حافظ هم مشمول آموزش غیرحضوری شده است، گفت: کلاس اول دبستان بعثت سمنان هم غیرحضوری خواهد بود.

شریفی بیان کرد: این مدارس در راستای اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سمنان غیرحضوری شده است.

وی با بیان اینکه آموزش در مدارس غیرحضوری تعطیل نیست بلکه در بستر شاد دنبال می‌شود، افزود: مدیران موظف به اعمال نظارت هستند تا کلاس‌های درس در بستر شاد حتماً برگزار شود.

