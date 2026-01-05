  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۱

وزارت علوم امروز درباره تعویق امتحانات دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند

وزارت علوم امروز قرار است درباره تعویق و یا زمان‌بندی نهایی امتحانات پایان نیمسال دانشگاه‌ها تصمیم گیری و جمع‌بندی نهایی خود را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه گذشته بود که معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز هستند به دلیل مشکلات ناشی از برودت هوا و ناترازی انرژی، کلاس‌های خود را از روز ۱۴ دی‌ماه به شکل غیرحضوری برگزار کنند.

اما در بخش دیگری از این اطلاعیه، وزارت علوم تأکید کرده بود که امتحانات پایان نیمسال باید به‌صورت حضوری و «مطابق با برنامه زمان‌بندی‌شده» قبلی برگزار شوند. هدف از این اقدام، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آمادگی هرچه بهتر دانشجویان عنوان شده بود.

تأخیر یک هفته‌ای در برگزاری امتحانات دانشگاه‌های اصفهان و شیراز

با وجود تأکید وزارتخانه بر عدم تغییر در زمان‌بندی امتحانات، برخی از دانشگاه‌ها تصمیم گرفتند برای رفاه حال دانشجویان، تاریخ امتحانات را به تعویق بیندازند.

دانشگاه اصفهان اعلام کرده است که امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با یک هفته تأخیر و از روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. برنامه جدید برگزاری امتحانات این دانشگاه متعاقباً اعلام می‌گردد.

همچنین دانشگاه شیراز در پی مطالبات دانشجویی و درخواست‌های مطرح‌شده (از جمله مواردی که از طریق شورای صنفی مدیریت دانشگاه منتقل شده است)، هیئت رئیسه دانشگاه تصمیم گرفت تمامی امتحانات، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و دفاع از پایان‌نامه‌ها را تا پایان روز یکشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تعویق اندازد.

این دانشگاه اعلام کرده که به دلیل تعویق فعالیت‌های آموزشی در این بازه زمانی، ارائه خدمات دانشجویی از جمله خوابگاه و تغذیه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وضعیت نهایی امتحانات در انتظار اعلام وزارت علوم

در پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت علوم، عنوان شد که این وزارتخانه امروز در زمینه تعویق و زمان‌بندی نهایی امتحانات پایان نیمسال دانشگاه‌ها تصمیم و جمع‌بندی نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

با این حال، برخی دانشگاهیان در پیگیری از معاونت آموزشی وزارت علوم دریافتند که فعلاً در خصوص تعویق امتحانات، دانشگاه‌ها باید از «دانشگاه معین استانی» تبعیت کنند. همچنین مجدداً تأکید شده است که در حال حاضر هیچ مجوزی برای برگزاری امتحانات به‌صورت مجازی صادر نشده و تمام امتحانات دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

زهرا سیفی

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      11 46
      پاسخ
      امتحانات نباید به تعویق بیافتد- دشمنان یکی از آرزوهایشان به تعطیلی کشاندن کشور است.
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      7 32
      پاسخ
      نه به تعویق امتحانات نه به برگزاری امتحانات به صورت مجازی کیفیت وضعیت آموزشی کشور به اندازه کافی کاهش یافته است. آقای وزیر شما به این روند کمک نکنید.
      • S_ka IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
        17 2
        مگه تو جای ما میخوای امتحان بدی که نظر میدی 😐 پس ساکت باش
    • دانشجو IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      13 17
      پاسخ
      چرا تعویق مگه خون بچه های آزاد از ما رنگین تره یا چون پول میدن غیر حضوری. ما هم از شهرستان میایم .خانواده نگران میشن تا بیایم تهران و بر گردیم .این منصفانه نیست .یا همه یا هیچ کس
      • دانشجوی دانشگاه ازاد IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
        3 0
        سلام دوست عزیز . مطمعن باشید این موضوع همگانی هست و خواهد بود ولی چون امتحانات دانشگاه ازاد از ۱۶ دیماه شروع میشود به طبع زودتر دراین مورد تصمیم گیری و اطلاع رسانی باید شود . یقینا بعد از دانشگاه ازاد نوبت به دانشگاه های دولتی نیز میرسد. با غیر حضوری شدن امتحانات دانشگاه ازاد قطعا دیگر دانشگاه های سراسری نیز انلاین برگزار میشود
    • بینام IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      6 2
      پاسخ
      چرا چیزی راجب دانشگاه های پیام نور گفته نمیشه . اصلا معلوم نیست این پیام نور جزو کدام دسته است تکلیف دانشجویان پیام نور راهم مشخص کنید.

