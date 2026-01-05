به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با صدور پیامی از معتکفین و خادمین آئین معنوی اعتکاف رجبیه ۱۴۰۴ تقدیر و تشکر کرد.

در این پیام آمده است: اعتکاف، میعادگاه دل‌های عاشق و محفل انس با خدای رحمان است؛ فرصتی نورانی که جان‌های خسته را آرامش می‌بخشد و روح‌های مشتاق را در دریای ذکر و دعا غوطه‌ور می‌سازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به حضور پرشور معتکفان افزود: معتکفان عزیز با شرکت در این ضیافت الهی، جلوه‌ای از بندگی خالصانه را به نمایش گذاشتند و خادمین گرامی نیز با خدمت صادقانه خود، مسیر انجام این عبادت بزرگ را هموار ساختند.

حجت‌الاسلام یوسفی، روزهای اعتکاف را یادگاری ماندگار در زندگی مؤمنانه دانست و تأکید کرد: این ایام پربرکت، سرمایه‌ای معنوی برای معتکفین و خادمین است و امید می‌رود طاعات پذیرفته، خدمات مأجور و لحظات آنان سرشار از رحمت الهی باشد.

وی ضمن سپاسگزاری از همه دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف رجبیه ۱۴۰۴ اظهار داشت: خداوند را شاکرم که توفیق همراهی در این کاروان نورانی را عطا فرمود و از همه بزرگواران طلب دعای خیر و حلالیت دارم.

مراسم معنوی اعتکاف امسال با حضور بیش از ۱۵ هزار معتکف زنجانی از ۱۳ تا ۱۵ ماه جاری در ۱۳۵ مسجد استان زنجان برگزار شد.