به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا مظفری بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری جایزه ادبی بین‌المللی «گل نرگس» که در قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه دیرپای شعر در تمدن ایرانی اسلامی اظهار کرد: شعر فارسی همواره نقش حافظه تاریخی ملت ایران را ایفا کرده و توانسته است مفاهیم عمیق علمی، فرهنگی و اعتقادی را در گذر قرن‌ها زنده و پویا نگاه دارد.



وی با بیان اینکه آثار شاعران بزرگی همچون حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی امروز فراتر از جغرافیای ایران خوانده و فهم می‌شود، افزود: نفوذ جهانی این آثار به حدی است که در برخی کشورها، توجه به میراث مولانا حتی بیش از داخل ایران مشاهده می‌شود و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بی‌بدیل زبان شعر در انتقال مفاهیم انسانی و الهی است.



رئیس دانشگاه پیام نور استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات شعر آئینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رشد و بالندگی شعر آئینی در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مهدویت، بدون تردید مرهون حمایت‌ها و هدایت‌های مقام معظم رهبری است که به‌عنوان شاعری آگاه و ادیبی صاحب‌نظر، هر ساله در دیدارهای ادبی، نکات دقیق و راهگشایی را به جامعه شعری کشور منتقل می‌کنند.



مظفری همچنین با یادآوری شخصیت علمی و فرهنگی حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل در کنار فقاهت، عرفان و سیاست‌ورزی، از ذوق شعری قابل توجهی برخوردار بودند و این ویژگی در میان بسیاری از علمای برجسته تاریخ اسلام نیز قابل مشاهده است.



وی با تشریح روند برگزاری جایزه ادبی گل نرگس بیان کرد: این رویداد سال گذشته به‌صورت ملی و به میزبانی اصفهان برگزار شد، اما امسال دانشگاه پیام نور قم افتخار دارد که میزبان نخستین دوره بین‌المللی این جایزه باشد و آثار به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو دریافت و داوری خواهد شد.



رئیس دانشگاه پیام نور استان قم با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به این رویداد افزود: طبیعی است که در سال نخست بین‌المللی شدن، با محدودیت‌هایی مواجه باشیم، اما با الگوبرداری از تجربه‌های موفق فرهنگی کشور و با تداوم و صبوری، می‌توان جایزه گل نرگس را به یک جریان اثرگذار ادبی در سطح جهان اسلام و فراتر از آن تبدیل کرد.



مظفری درباره محورهای محتوایی این دوره از جایزه گفت: موضوع اصلی آثار، حضرت ولی‌عصر (عج) و ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و تمدنی اندیشه مهدوی است و در کنار آن، بخش ویژه‌ای نیز به مسئله مقاومت، ایستادگی ملت‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: بررسی آثار ارسال‌شده نشان می‌دهد که شاعران توجه ویژه‌ای به مفاهیم مقاومت و مقابله با استکبار جهانی داشته‌اند و این موضوع بیانگر شکل‌گیری یک جریان ارزش‌محور در شعر مهدوی معاصر است.



رئیس دانشگاه پیام نور استان قم از تعامل و همکاری نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی برای برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) و جامعه‌المصطفی نقش مؤثری در معرفی و ترویج این جایزه در خارج از کشور ایفا کرده‌اند.



وی همچنین به ترکیب هیئت داوران اشاره کرد و افزود: داوری آثار با همکاری انجمن شعر و ادبیات حوزه‌های علمیه و توسط شاعران برجسته کشوری انجام می‌شود و آثار در دو بخش دانشجویی و آزاد، با رعایت کامل ضوابط حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



مظفری با بیان اینکه این جایزه طیف متنوعی از قالب‌ها و گونه‌های شعری را پوشش می‌دهد، گفت: آثار در قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید و در حوزه‌هایی همچون شعر کودک و نوجوان، طنز، ترانه و سرود پذیرفته می‌شود و برنامه‌ریزی شده است که در دوره‌های آینده، بخش‌های داستان و رمان نیز به فراخوان افزوده شود.



وی با اشاره به برنامه‌های جنبی این رویداد تصریح کرد: همزمان با مراسم اختتامیه، کتاب آثار برگزیده و ویژه‌نامه جایزه گل نرگس منتشر خواهد شد و برگزاری نشست‌های شعری در دانشگاه‌های مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.