عملکرد انگور شاهرود در سطح ۲۸ تن بر هکتار است

گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به برگزاری جشنواره انگور در این شهرستان بیان کرد: این جشنواره با حضور مهمانانی از سراسر کشور روز گذشته برگزار شد.
وی با بیان اینکه معرفی ظرفیتهای شهرستان شاهرود در زمینه انگور از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بود، افزود: شاهرود با دارا بودن تنها کمتر از دو درصد از باغات کشور، حدود پنج درصد از تولید انگور کشور را به خود اختصاص داده است.
وی عنوان کرد: میانگین عملکرد ۲۸ تن در هکتار در مقابل میانگین ۱۱ تا ۱۲ تنی کشور و کیفیت فوقالعاده محصول، دو ویژگی ممتاز این منطقه محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در ادامه به چالشهای پیش روی بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: اجرای برخی ضوابط جدید مانند اصلاح پروانه چاههای آب کشاورزی و خاموشی اجباری مراکز تولیدی، به همراه تغییرات اقلیمی، بخش کشاورزی را با چالشهای مضاعفی روبهرو کرده است.
قاسمی تأکید کرد: افزایش تابآوری این بخش نیازمند همراهی همه ذینفعان و یک برنامهریزی فرادستگاهی است و ما نیازمند حکمرانی دقیقتر برای تصمیمسازی و سیاستگذاری هستیم.
وی با اشاره به هدفگذاری ۹۰ درصدی خودکفایی در تولید محصولات راهبردی، هشدار داد: بدون اقدامات بهتر و هماهنگتر، در تأمین و تولید غذا با چالشهای جدیتری مواجه خواهیم شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان راهکارهای کلیدی برای حفظ و ارتقای باغات انگور، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره و عزم جدی تولیدکنندگان، منجر به مقاومسازی بخش کشاورزی در برابر تکانهها و توسعه صادرات غیرنفتی شود.
نظر شما