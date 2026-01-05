آمادگی جسمانی زیرساخت توسعه ورزش قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گواری بعدازظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم، با اشاره به جایگاه راهبردی آمادگی جسمانی در نظام ورزش کشور اظهار کرد: این رشته به‌عنوان پایه و زیربنای تمامی رشته‌های ورزشی شناخته می‌شود و غفلت از آن، مسیر پیشرفت ورزش قهرمانی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.



وی با بیان اینکه آمادگی جسمانی نقش مستقیمی در ارتقای توان جسمی ورزشکاران دارد، افزود: توسعه این رشته نه‌تنها برای قهرمان‌پروری، بلکه برای سلامت عمومی جامعه ضروری است و می‌تواند اثرات مثبت گسترده‌ای در ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد داشته باشد.



رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در ادامه، با اشاره به افزایش کم‌تحرکی در جامعه تصریح کرد: امروز با رشد بیماری‌های غیرواگیر، مشکلات عضلانی و ناهنجاری‌های قامتی حتی در میان دانش‌آموزان و نوجوانان مواجه هستیم و این شرایط، لزوم توجه جدی‌تر به ورزش همگانی و فعالیت‌های منظم بدنی را دوچندان می‌کند.



گواری با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه ورزش خاطرنشان کرد: پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از درمان است و گسترش فعالیت‌های ورزشی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی ایفا کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد هیأت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قم از استان‌های فعال و موفق کشور در این رشته محسوب می‌شود و اقدامات این هیئت در حوزه‌های آموزشی، علمی، برگزاری رویدادهای ورزشی و حضور در مسابقات قهرمانی کشور و المپیادها، نشان‌دهنده جایگاه قابل قبول استان در سطح ملی است.



گواری همچنین از همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای عضو مجمع قدردانی کرد و گفت: شهرداری، بسیج، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، باشگاه‌ها، ورزشکاران و هیئت‌های شهرستانی، نقش مهمی در موفقیت‌های این هیأت داشته‌اند و دستاوردهای به‌دست‌آمده، نتیجه انسجام، تعامل بین‌بخشی و برنامه‌ریزی هدفمند است.



وی با اشاره به ظرفیت بالای آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر نهادهای اجتماعی افزود: استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها می‌تواند جمعیت گسترده‌ای از جامعه را به فعالیت بدنی ترغیب کند و زمینه‌ساز نهادینه شدن فرهنگ ورزش و تحرک در سطح عمومی شود.



رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در ادامه، به سهم بالای بانوان در این رشته اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد مخاطبان رشته‌های آمادگی جسمانی را بانوان تشکیل می‌دهند و این موضوع یک فرصت ارزشمند برای ارتقای تحرک، سلامت و نشاط بانوان کشور به شمار می‌رود.



گواری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند رو به رشد هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم اظهار داشت: انتظار می‌رود در سال‌های آینده با افزایش آمار سازمان‌یافته، رشد مخاطبان و تقویت برنامه‌های همگانی، نقش آمادگی جسمانی در توسعه ورزش قهرمانی کشور بیش از پیش پررنگ شود.