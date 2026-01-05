  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

۲۴ تیم تخصصی امدادی و درمانی به محل حادثه در آمل اعزام شدند

آمل - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک کارخانه در آمل، از اعزام ۲۴ تیم تخصصی امدادی و درمانی به محل حادثه خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حادثه آتش‌سوزی کارخانه عصر دوشنبه رخ داد، اظهار کرد: گزارش وقوع حریق در کارخانه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴ تیم عملیاتی شامل ۶۷ نیروی تخصصی با بهره‌گیری از ۹ دستگاه آمبولانس، ۲ ست نجات، ۸ خودروی کمک‌دار، ۲ خودروی سواری، یک وانت نیسان، یک خودروی تویوتا تک‌کابین و ۲ قلاده سگ زنده‌یاب در محل حادثه حضور دارند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی گفت: نیروهای هلال‌احمر در کنار آتش‌نشانی و سایر عوامل امدادی، ضمن پشتیبانی از عملیات اطفای حریق، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و تخلیه احتمالی مناطق پرخطر اطراف را در دستور کار دارند.

فخاری اشرفی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت اطلاعات جدید، جزئیات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

