https://mehrnews.com/x3b5HW ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد خبر 6714858 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ دستگیری اغتشاشگر مسلح در دزفول دزفول - ماموران پلیس شهرستان دزفول یک اغتشاشگر مسلح را زمینگیر و اسلحه وی را ضبط کردند. دریافت 82 MB کد خبر 6714858 کپی شد مطالب مرتبط لزوم افزایش تعاملات اصناف دزفول با پلیس سوء استفاده از هویت کسی که قبل اعتراضات فوت کرده بود گروهی از متکدیان در چهار راه های دزفول جمع آوری شدند صدای مهیب انفجار در دزفول مربوط به امحای مهمات بود برچسبها شهرستان دزفول نیروی انتظامی خوزستان اعتراضات مردمی
