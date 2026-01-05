  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

دستگیری اغتشاشگر مسلح در دزفول

دستگیری اغتشاشگر مسلح در دزفول

دزفول - ماموران پلیس شهرستان دزفول یک اغتشاشگر مسلح را زمین‌گیر و اسلحه وی را ضبط کردند.

دریافت 82 MB
کد خبر 6714858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها