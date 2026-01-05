به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست ساماندهی امور جوانان با دستور کار ازدواج افزود: سخت‌گیری‌های بی‌مورد خانواده‌ها یکی از عوامل اصلی تأخیر در ازدواج جوانان است و باید با نگاه واقع‌بینانه و مسئولانه در این مسیر گام برداشته شود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه ازدواج امری مقدس و بنیان‌گذار آرامش و ثبات اجتماعی است، اظهار کرد: داشتن شغل و مسکن از الزامات ازدواج محسوب می‌شود، اما این موارد به‌تنهایی کافی نیست و نباید همه چیز به مسائل مادی محدود شود.

وی گفت: آرامش، آسایش روانی و تفاهم از ارکان اساسی زندگی مشترک است.

فرماندار گناوه تصریح کرد: اگر خانواده‌ها واقعاً دغدغه آینده فرزندان خود را دارند، باید اصلاح نگاه و رفتار را از درون خانواده آغاز کنند و اجازه ندهند فاصله‌ای میان نسل جوان با اعتقادات، معنویت و ارزش‌های دینی ایجاد شود؛ چرا که دوری از این اصول، موجب مشکلات عدیده ای خواهند شد.

وی ادامه داد: فرزندانی که در فضای سالم، معنوی و با محبت خانواده تربیت می‌شوند، در آینده افرادی مؤثر، کارآمد و مثبت برای جامعه خواهند بود و زندگی باثبات و بادوامی را شکل خواهند داد.

فرماندار گناوه با اشاره به حمایت‌های دولت در این حوزه، اظهار کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده برای آغاز زندگی مشترک جوانان اقدامی ارزشمند است و دولت با جدیت از موضوع ازدواج و فرزندآوری حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم اعتکاف، افزود: حضور پرشور نسل جوان در این برنامه معنوی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این قشر است.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: جوانانی که در چنین فضاهای معنوی رشد می‌کنند، در آینده مؤثر و سازنده برای جامعه خواهند بود.