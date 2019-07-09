جوانان با سیره زندگی ائمه و بزرگان دینی آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد صبح سه شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان گناوه با موضوع ازدواج آسان و هفته عفاف و حجاب اظهار داشت: رعایت عفاف و حجاب مختص بانوان نیست بلکه وظیفه همگانی است و باید فرهنگ سازی این فریضه در جامعه و امربه معروف و نهی از منکر در این مورد در دستور کار باشد.
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به ازدواج آسان در جامعه افزود: فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان و دوری از تجملات را باید از خانواده و اطرافیان خود آغاز کرد و همه باید در این زمینه عمل کننده باشند.
فرماندار گناوه گفت: در سالهای اخیر و در راستای گسترش فرهنگ ازدواج آسان برنامههای متناسب و خوبی در سراسر کشور برگزار شده که در شهرستان گناوه نیز با همت دانشگاهها، بسیج و سپاه و مؤسسات خیریه و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان این کار انجام میشود.
وی بیان کرد: امید است با همت و همکاری همه جانبه همه دستگاهها و نهادها و مؤسسات خیریه این فرهنگ نهادینه شده در جامعه هر چه پربارتر شود.
پاک نژاد تصریح کرد: همه مؤسسات و نهادهای شهرستان گناوه که در راستا ی کمک به گسترش ازدواج آسان تلاش میکنند با همگرایی و تشکیل یک تیم منسجم و واحد با تعیین یک نفر به عنوان دبیر کار را انجام و همه برنامهها در قالب یک برنامه واحد انجام شود.
وی گفت: امسال جشن ازدواج آسان شهرستان گناوه با همکاری همه نهادها و مؤسسات و خیرین و دست اندر کاران در قالب یک تیم و برنامه واحد در یکی از روستاهای شهرستان که امکان اجرای برنامه مناسب را دارد با رعایت فرهنگ دینی و اسلامی برگزار شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی اجرای جشن ازدواج آسان با کمک دستگاههای اجرایی شهرستان خاطرنشان کرد: این برنامه با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی شهرستان و با برنامه ریزی در یک زمان و فرصت مناسب اجرا شود.
فرماندار گناوه یادآور شد: برگزاری جلسه با خیرین، نیکوکاران و مؤسسات و انجمنها یی که سابقه برگزاری برنامهها و فعالیت در زمینه ازدواج آسان را داشتهاند در دستور کار ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان باشد و نتیجه این نشست نیز تعیین شود.
پاک نژاد گفت: علاوه بر تلاش برای فراهم کردن زمینه ازدواج آسان و با توجه به افزایش آمار طلاق در جامعه لازم است که پیرامون علل و عوامل این مشکل در میان خانوادهها تحقیق و بررسی و کار شود و همه مؤسسات، دانشگاهها و اندیشمندان برای حل این مشکل جامعه گامهای اصولی بردارند.
وی پیرامون ضرورت پرداختن به آسیبهای اجتماعی در جامعه و خانوادهها اظهار داشت: برخی از آسیبهای اجتماعی در جامعه افزایش یافته و این در حالی است که برخی آموزشهای ضروری مانند مهارت فرزندپروری بخصوص برای زوجهای جوان و مهارتهای زندگی برای جوانان و نوجوانان به خوبی به خانوادهها و جوانان ارائه نشده که لازم است اینگونه آموزشها در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار گناوه ادامه داد: کمک به تسهیل در امر ازدواج جوانان، کمک دولت و خیرین در ساخت مسکن ارزان، پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان، تسهیلات مسکن، سبک زندگی و مشاورههای قبل و بعد از ازدواج در دستور کار ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت الگوگیری از سبک و سیره ائمه (ع) در زندگی گفت: جوانان جامعه باید بیشتر با سبک و سیره زندگی ائمه (ع) و بزرگان دینی آشنا شوند و فراهم کردن زمینه این کار از طریق مختلف با انجام کارهای فرهنگی، استفاده از فضای مجازی، پخش فیلم و کتاب در دستور کار ستاد ساماندهی امور جوانان باشد.
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