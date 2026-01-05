  1. استانها
جمع خوانی قرآن کریم توسط دانش آموزان معتکف ارومیه

ارومیه- در روز پایانی اعتکاف دانش آموزان ارومیه، آیین جمع خوانی قرآن کریم در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

