https://mehrnews.com/x3b5JX ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷ کد خبر 6714908 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷ پنجره مهر؛ جمع خوانی قرآن کریم توسط دانش آموزان معتکف ارومیه ارومیه- در روز پایانی اعتکاف دانش آموزان ارومیه، آیین جمع خوانی قرآن کریم در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد. دریافت 37 MB کد خبر 6714908 کپی شد مطالب مرتبط مراسم معنوی «امداوود» و وداع با معتکفین در حرم امام رضا (ع) قرائت قرآن و ام داوود در اعتکاف مسجد المهدی ارومیه جزئیات اعتکاف دانش آموزان در بشاگرد اعتکاف تمام شد و کاروانیان نور، پای در رکاب زندگی نهادند فرماندار گناوه: نگرش خانوادهها به ازدواج باید تغییر کند برچسبها اعتکاف 1404 دانش آموزان جمعخوانی قرآن
نظر شما