۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۱

قرائت قرآن و ام داوود در اعتکاف مسجد المهدی ارومیه

ارومیه- معتکفین ارومیه در مسجد المهدی ارومیه ضمن قرائت قرآن دعای قرائت ام داوود خواندند.

