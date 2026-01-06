آخرین خبرها از «معشوره»؛ تأمین اعتبار پروژه از ۳ روش مالی

سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سد «معشوره»، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال گذشته توانستیم ماده ۲۳ این پروژه سدسازی را اخذ کنیم، چون پروژه زمانی تأمین اعتبار می‌شود که ماده ۲۳ داشته باشد.

تلاش برای تأمین اعتبار «معشوره» از ۳ روش مالی

وی عنوان کرد: زمانی که ماده ۲۳ این پروژه سدسازی اخذ شد، سه ردیف تأمین مالی را برایش در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از این روش‌ها همان تخصیص اعتبار عادی و یا در نهایت خرید اوراق بود، افزود: همچنین تأمین اعتبار به کمک بانک و بر اساس ماده ۵۶ قانون و همچنین روش دیگر بر اساس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و بحث فاینانس خارجی است.

حسن‌پور، بیان داشت: تقریباً یک سال است که تلاش کنیم مستندات لازم را برای فاینانس خارجی سد «معشوره» را تهیه کنیم.

قول سازمان برنامه‌وبودجه برای تأمین اعتبار پروژه تا ساخت بدنه

وی با اشاره به اینکه چون پیمانکار قبلی خاتمه پیمان داده بود و قراردادش تمام شده بود، در ارجاع کار به پیمانکار جدید با پیگیری‌های صورت‌گرفته تسریع شد، افزود: در این راستا شرکت آب نیرو یک پیمانکار بومی و توانمند را برای اجرای پروژه انتخاب کرد، این پیمانکار در استان‌های دیگر سدهای موفقی را ساخته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه ما با این پیمانکار جدید ماده ۵۶ و بحث خرید اوراق را جلو بردیم، تصریح کرد: باتوجه‌به پیگیری‌های صورت‌گرفته سازمان برنامه‌وبودجه هم پذیرفت که تا بدنه سد خاتمه پیدا کند، تأمین اعتبار را بدون چون‌وچرا انجام دهد و ما این توافق را با سازمان برنامه‌وبودجه هفته پیش انجام دادیم.

فاینانس خارجی برای ساخت سامانه انتقال و شبکه سد

حسن‌پور، بیان داشت: اما برای ادامه سد، یعنی سامانه انتقال و شبکه آن، بحث فاینانس خارجی مدنظر ما است، در این راستا هم موافقت وزارت نیرو گرفته‌ایم، انتخاب بانک عامل آن هم در مرحله نهایی است، بانک ملی هم پذیرفت که اسناد را از آب نیرو بگیرد و آنها را مطالعه کند و جواب ما را بدهد.

وی تصریح کرد: تأمین‌کننده مالی خارجی شرکت خارجی هم آماده است، شرکتی هم که در ایران کنسرسیوم تشکیل داده آن هم آماده کار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، تأکید کرد: مستنداتی که بانک ملی از ما خواسته است را باید به شورای اقتصاد ارائه دهیم، شورای اقتصاد هم که مجوز بدهد، ساخت سامانه انتقال را کشور خارجی تأمین مالی می‌کند. بازپرداخت آن را هم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه تأمین می‌کند.

حسن‌پور، تصریح کرد: تا سال گذشته سرجمع تأمین مالی برای پروژه به ۲۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسید، اما امسال به دنبال این هستیم که تا پایان سال هزار و ۳۰ میلیارد برای پروژه با استفاده از سه روش یاد شده تأمین کنیم.