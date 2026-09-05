  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

جلوه‌هایی از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم شیروان

جلوه‌هایی از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم شیروان

شیروان- یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع شبانه مردم شیروان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

دریافت 6 MB
کد مطلب 6938469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها