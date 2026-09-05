https://mehrnews.com/x3cYQr ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6938469 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ جلوههایی از همدلی و مشارکت اجتماعی مردم شیروان شیروان- یکصد و هشتاد و نهمین اجتماع شبانه مردم شیروان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6938469 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع شبانه مردم شیروان در حمایت از رهبری عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید تداوم قدمهای مردم شیروان در میدان ایستادگی ویژگیهای امام شهید از زبان مردم شیروان شب یکصد و نود و یکمین عملیات کف خیابان در شیروان شبهای درخشان مقاومت در شیروان ادامه دارد روایت مردم مبعوث شده شیروان در شبهای همدلی برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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