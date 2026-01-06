  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۶

سردار سفیدچیان: علمای اهل‌سنت نقش کلیدی در گفتمان‌سازی انقلاب دارند

بندرعباس- فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: علمای اهل‌سنت همواره از ارکان اصلی جریان‌سازی فکری و گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی در جامعه اسلامی بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدهادی سفیدچیان در همایش «مودت علما و روحانیون استان هرمزگان» با اشاره به اقدامات مخرب گروه‌های تکفیری از جمله داعش در سال‌های گذشته، اظهار کرد: این جریان‌های انحرافی با حمایت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های غربی، امنیت و وحدت امت اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

وی نقش کشورهای غربی در بی‌ثبات‌سازی منطقه و ایجاد ناامنی در کشورهای اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت روشنگری علما در برابر این توطئه‌ها تأکید کرد.

فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: علمای اهل‌سنت همواره از ارکان اصلی جریان‌سازی فکری و گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی در جامعه اسلامی بوده‌اند.

