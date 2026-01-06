خالصی: وحدت شیعه و سنی رمز استحکام امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عیسی خالصی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، در همایش مودت علما و روحانیون استان هرمزگان با حضور علما و شخصیتهای دینی اهلسنت استان هرمزگان برگزار شد، بر اهمیت وحدت شیعه و سنی تأکید کرد.
وی وحدت میان پیروان مذاهب اسلامی را یکی از ارکان استحکام امت اسلامی دانست و گفت: همدلی، مودت و همکاری شیعه و سنی موجب تقویت هویت دینی، افزایش انسجام اجتماعی و مقابله مؤثر با توطئههای دشمنان خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین خالصی با اشاره به برنامههای فرهنگی و اعتقادی معنوی قرارگاه مدینه منوره افزود: برگزاری نشستهای هماندیشی، اردوهای فرهنگی و دیدار با مراجع عالیقدر دینی، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی میان علمای شیعه و سنی و ارتقای بصیرت دینی مردم است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه ضمن تقدیر از نقش علما در تبیین آموزههای اسلامی، بر استمرار همگرایی و همکاری میان پیروان مذاهب مختلف تاکید کرد تا انسجام امت اسلامی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ شود.
نظر شما