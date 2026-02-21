به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سفیدچیان در نشست صمیمانه‌ای که با حضور جمعی از علمای برجسته اهل‌ سنت برگزار شد، با اشاره به جایگاه اثرگذار روحانیت در هدایت فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: علما همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند و امروز نیز می‌توانند با تبیین صحیح معارف دینی و تقویت روحیه همدلی، بسترهای وحدت و انسجام ملی را بیش از پیش تحکیم کنند.

وی افزود: طرح اسوه با هدف تقویت ارتباط میان بدنه اجتماعی و نهادهای فرهنگی طراحی شده و بی‌تردید همراهی علما و ائمه جماعات، ضامن موفقیت این طرح در سطوح مختلف خواهد بود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای مدینه منوره با بیان اینکه امنیت پایدار صرفاً در سایه اقدامات سخت‌افزاری حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: امنیت حقیقی زمانی محقق می‌شود که سرمایه اجتماعی تقویت و اعتماد عمومی تعمیق یابد. این مهم از مسیر تعامل سازنده، گفت‌وگوی مستمر و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی، مساجد و مراکز دینی امکان‌پذیر است.

سردار سفیدچیان همچنین با قدردانی از نقش علمای اهل‌سنت در ترویج آموزه‌های اخلاقی و مقابله با جریان‌های افراطی، خاطرنشان کرد: تقویت بصیرت دینی، روشنگری در برابر شبهات و تأکید بر مشترکات اسلامی می‌تواند سد محکمی در برابر تفرقه‌افکنی دشمنان باشد.

در ادامه این دیدار، جمعی از علما نیز با استقبال از رویکرد تعاملی قرارگاه، بر ضرورت استمرار این نشست‌ها و برنامه‌های مشترک فرهنگی تأکید کردند و خواستار گسترش همکاری‌ها در حوزه آموزش‌های دینی، فعالیت‌های اجتماعی و تقویت نقش مساجد در حل مسائل محلی شدند.

این نشست در فضایی همدلانه برگزار شد و حاضران بر این باور بودند که هم‌افزایی میان نهادهای مسئول و جامعه روحانیت، زمینه‌ساز ارتقای آرامش، امنیت و پیشرفت همه‌جانبه در منطقه خواهد بود.